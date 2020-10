Grecia despide el peor mes en lo que lleva de pandemia

EFE/EPA/PANTELIS SAITAS

Atenas, 1 oct (EFE).- Grecia dio la bienvenida a octubre este jueves con su tradicional "kaló mina" (buen mes) y dejó atrás el peor mes desde que comenzó la pandemia, en el que se registró casi el 45 % del total de contagios y la evolución epidemiológica ha puesto sobre la mesa un posible confinamiento de la capital.

A pesar de que Grecia controló de forma ejemplar la pandemia en sus primeros meses, el verano le ha pasado factura. Solo en septiembre el país registró 8.158 nuevos casos de coronavirus. Desde febrero hasta ahora se han confirmado 18.475.

De los 391 fallecimientos por la COVID-19 que se han registrado en Grecia, 125 ocurrieron en septiembre.

El Gobierno heleno lleva semanas haciendo llamamientos a la responsabilidad individual y advirtiendo a la población, con especial ahínco a la de la región capitalina de Ática, de que si no se cumplen las medidas no se podrá evitar un confinamiento total o parcial.

Al mismo tiempo, las autoridades han intentado reforzar la confianza en su capacidad y la del sistema sanitario público -que aún no se ha recuperado de una intensa década de recortes- para hacer frente a esta segunda ola, mientras se repiten las manifestaciones de personal sanitario y educativo que piden más medios.

Ática es, sin duda, el punto caliente del país. Con la mayor concentración de población de Grecia, también acumula récord de contagios. Más de la mitad de los nuevos contagios confirmados en septiembre, alrededor de 4.100, ocurrieron en la región capitalina.

Aunque la oposición recrimina al Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis que ponga tanto peso sobre los hombros de la ciudadanía, todos los expertos señalan a la transmisión comunitaria y al insuficiente uso de mascarillas en espacios públicos como un gran problema en la capital.

Tan solo el 16 % del total de casos confirmados en los siete meses de pandemia están relacionados con viajes al extranjero y se ha podido rastrear el origen del 41 % de los contagios.

No hay datos sobre cuántos rastreadores trabajan en Grecia para contener la pandemia.

Octubre ha comenzado en la misma línea. A última hora del miércoles las autoridades dieron la voz de alerta al confirmar 35 contagios en una residencia de mayores en el barrio ateniense de San Pantaleón, donde viven unas cien personas.

Mientras, las autoridades recomendaban a los vecinos de cinco pueblos cerca de Tebas y la isla de Eubea que no vayan a trabajar hoy y eviten salir de sus hogares, debido a un aumento de casos en la zona.