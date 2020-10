Gobierno charlará con 16 CEO globales para impulsar relocalización en México

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, habla el 22 de agosto de 2019 en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 1 oct (EFE).- La Secretaría mexicana de Economía (SE) anunció este jueves que se reunirá con 16 directores de empresas globales a partir de la próxima semana en un esfuerzo de relocalización de cadenas de valor por la crisis de la COVID-19 hacia México.

Sin precisar el número total de empresas interesadas ni de inversiones, la titular de la SE, Graciela Márquez, afirmó que hay interés de más compañías de Asia y Europa por reubicar sus cadenas productivas en México, como ya lo han hecho en Tijuana y Monterrey, las ciudades más grandes del norte del país.

"Lo empezamos a trabajar desde 2019 con las tensiones comerciales, la pandemia nuevamente acelera o cataliza estos procesos y, al hacerlo, pues nos abre aún más el expediente de relocalización", afirmó Márquez en un encuentro con medios.

La secretaria argumentó como principal atractivo el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que arrancó el 1 de julio, y la próxima renovación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).

Los tratados de México le permiten a las empresas acceder a los mercados de 50 países que representan en conjunto el 60 % del PIB global, argumentó.

La funcionaria descartó incentivos fiscales para las compañías que pretendan reubicarse en México, aunque apuntó que el actual Gobierno redujo casi un tercio del Impuesto Sobre la Renta (IRS) y cerca de la mitad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera norte.

"Ningún tipo de exención fiscal, pero lo que sí puedo decir es que hay en la banca privada nacional una gran liquidez y una baja de tasas de interés", indicó.

La titular de la SE reconoció la severidad de la crisis de la COVID-19, que ha dejado más de 743.000 contagios y 77.646 muertos confirmados por la enfermedad y una contracción anual histórica de la economía de 18,7 % en el segundo trimestre de 2020.

Al iniciar octubre, la secretaria afirmó que hay recuperación de empleo después de la pérdida de más de 1 millón de trabajos formales por la pandemia.

Pese a la apuesta de México por el comercio exterior, Márquez reconoció que hay empresas que han salido por los cambios en política energética del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Pero argumentó que la SE busca empresas de manufactura, no del sector energético.

"Hay algunos anuncios de salida, pero nosotros, digamos, no tenemos una notificación explícita al Gobierno. Creemos que México tiene las oportunidades, tiene hoy una condición de estabilidad macroeconómica", aseveró.

Por otro lado, Márquez afirmó que México está listo para trabajar con Estados Unidos, si el demócrata Joe Biden vence al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre.

También declaró que el Gobierno prepara medidas ante la investigación que inicia en Estados Unidos sobre la estacionalidad de importaciones de pimiento morrón, moras y fresas.

"El inicio de una investigación no es la imposición de aranceles, aunque podría llegar a la imposición de aranceles dentro de la salvaguarda", apuntó.