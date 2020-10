Fútbol/Liga Europa.- (Crónica) El Granada tira de carácter para sacar su billete definitivo a la Liga Europa

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Granada se unió este jueves al Villarreal y a la Real Sociedad como representantes españoles en la fase de grupos de la Liga Europa tras imponerse a domicilio por 1-3 a un duro Malmoe sueco, tras un partido donde mostró su carácter para salir airoso ante un rival más curtido.



El conjunto nazarí cumplió con la primera parte de su misión y tras sacar el billete para las previas del torneo continental con una gran actuación en LaLiga Santander pese a ser un recién ascendido, tampoco se achicó en su primera experiencia europea y superó su tercera y última para llevar, ahora sí, la Liga Europa a la ciudad de la Alhambra.



Tras dos eliminatorias en teoría asequibles ante el Teuta albanés y el Lokomotive georgiano, a los de Diego Martínez les tocaba un rival más duro como el Malmoe, cerca ya coronarse campeón de su liga y con mucho más ritmo competitivo. Esa fue la mejor baza que opusieron los de Jon-Dahl Tomasson para intentar frenar a un Granada que fue mejor de principio a fin y que nunca llegó a sufrir realmente, demostrando que lo del pasado domingo en el Wanda Metropolitano no fue más que un accidente.



El conjunto local intentó apelar a su físico y cierta dureza para impedir que el equipo andaluz pudiese hacerle daño. Las ocasiones eran con cuentagotas, pero el Granada acertó a golpear primero a la media hora de juego gracias a una buena maniobra de Antonio Puertas, que le envió una asistencia a Darwin Machís que el venezolana sólo tuvo que empujar.



El 0-1 despertó un tanto al combinado sueco que, tirando de ímpetu más que de fútbol real, buscó más el empate. Rui Silva estuvo ágil para evitarlo ante Toivonen, pero no pudo evitar el 1-1 justo cuando su equipo buscaba ya el descanso. Un balón peinado hacia atrás por Duarte dio en el palo y quedó a merced de Berget casi sobre la línea de gol.



El golpe podría haber hecho daño a los de Diego Martínez, pero estos volvieron a mostrar su mentalidad competitiva y salieron de nuevo con fuerza para hacerse con el mando del choque. El premio a su mayor ambición fue rápido porque en el minuto 58, Puertas encontró un balón perdido en el área enviado por Carlos Neva y volvió a poner por delante a los suyos.



El Granada se esmeró en no perder su orden táctico ni en entrar en el juego cada vez más duro que empezó a poner en juego el Malmoe, que apenas inquietó a Rui Silva, salvo en un remate a balón parado de Ahmedhodzic que detuvo seguro el portugués.



Para acabar con la tensión que iba en aumento, en el minuto 85, el conjunto español sentenció a su rival precisamente con una jugada a balón parado. Yangel Herrera, sin marca, apareció para 'cazar' un envío y hacer más historia aún para el equipo nazarí, que este viernes conocerá sus primeros rivales en una fase de grupos en la que también querrá ser protagonista.