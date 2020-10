Fútbol.- Ronald Koeman: "Estoy muy orgulloso del equipo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se mostró "muy orgulloso" de la actuación de su equipo este jueves en Balaídos y afirmó que era para estar "muy contento" el haber ganado por 0-3 a un equipo como el Celta pese a jugar con 10 toda la segunda parte por la expulsión de Lenglet, jugada que no quiso discutir.



"Creo que hemos hecho un gran trabajo, estoy muy orgulloso de este equipo por el partido que ha hecho hoy, en el que ha trabajado muy bien y ha jugado con mucha disciplina pese a contar con uno menos", expresó Koeman al micrófono de 'Movistar LaLiga'.



El preparador blaugrana remarcó que hasta la expulsión de Lenglet tuvieron "las mejores posibilidades de marcar" y recalcó su satisfacción por el marcador. "Estar con 10 y ganar a un equipo como el Celta por 0-3 es para estar muy contento", admitió.



Sobre su conversación con el colegiado Del Cerro Grande camino de los vestuarios al término de la primera parte por la expulsión de Lenglet, Koeman apuntó que "sí" había sido falta del francés, pero consideró que se podía "discutir si es tarjeta o no". "Es una decisión del árbitro que no hay que discutir", zanjó.



Finalmente, aseguró haber visto "muy bien" tanto al joven Ansu Fati, de nuevo protagonista y clave con el 0-1, como a Leo Messi. "Leo ha trabado muchísimo sin balón y ha sido muy importante en el partido", aseveró.