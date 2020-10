Fútbol.-Bayern, Inter, Juve y Chelsea, principales rivales de Atlético, Real Madrid, Barça y Sevilla

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla, los cuatro representantes españoles en la Liga de Campeones, no tuvieron un sorteo excesivamente negativo de la fase de grupos, aunque el conjunto madridista no se podrá relajar por tener que lidiar con rivales duros como el Inter de Milán o el Borussia Moenchengladbach.



El equipo 'neroazzurro' será el principal rival de los de Zinédine Zidane, a los que les vinieron los peores enemigos curiosamente de los bombos 3 y 4, mientras que los otros tres conjuntos de LaLiga Santander tendrán uno potente. En este sentido, el peor parado fue el Atlético de Madrid, que compartirá grupo con el Bayern Múnich, actual campeón, mientras que la Juventus y el Chelsea serán los principales obstáculos del FC Barcelona y el Sevilla, respectivamente.



Con todo, quizá el que menos fortuna tuvo en el sorteo fue el 13 veces campeón de Europa, aunque de inicio fue agraciado en el Grupo B con uno de los equipos teóricamente más asequibles del bombo 2 como el Shakhtar ucraniano, un equipo competitivo por su amplia pléyade de brasileños donde destacan Taison, Junior Moraes o Marlos. El Real Madrid ya se midió a este rival en la fase de grupos de 2015-2016 con sendas victorias por 4-0 y 3-4.



A partir de ahí, vinieron las malas noticias para los madridistas, que no pudieron evitar del bombo 3 al seguramente rival más potente, un Inter de Milán, al que la Champions le ha sido esquiva en los últimos años, pero que cuenta con una plantilla de mucho nivel, sobre todo arriba con Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, y que se ha reforzado con Arturo Vidal y un ex como Achraf, dirigida por un Antonio Conte, compañero de Zidane en la Juventus, que ha formado un bloque sólido.



Finalmente, la terna de participantes del grupo la completa el Borussia Moenchengladbach, un equipo del competitivo y pujante fútbol alemán, y con un estilo marcadamente ofensivo que no será fácil de batir. El extremo Marcus Thuram, hijo del mítico defensa francés, o Christoph Kramer son algunas de sus referencias.



BAYERN, JUVENTUS Y CHELSEA PARA ATLÉTICO, BARÇA Y SEVILLA



Por otro lado, el Atlético de Madrid fue el que menos suerte tuvo de los dos equipos españoles del bombo 2 al quedar emparejado en el Grupo A con el ahora casi todopoderoso Bayern Múnich, actual campeón y el equipo de 'moda'.



Los Neuer, Lewandowski, Muller, Gnabry o Kimmich serán seguramente el gran obstáculo para la primera plaza como en la campaña 2016-2017 cuando ambos coincidieron tras la eliminación en semifinales de la campaña anterior del equipo bávaro a mano de los rojiblancos. Ambos se repartieron un triunfo cada uno por 1-0, pero el liderato fue para los de Diego Pablo Simeone.



De todos modos, los otros dos conjuntos deberían ser asequibles para el Atlético que tendrá que jugar ante el Salzburgo austriaco, un equipo que viene de la previa, joven y capaz de competir, y con el Lokomotive ruso, al que ya se midió el año pasado con dos triunfos por 2-0 y con la incomodidad del viaje y el frío.



En cuanto al FC Barcelona, dentro del Grupo G tendrá como principal obstáculo a la Juventus italiana, en lo que no sólo será el reencuentro entre el argentino Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que no se veían las caras en el campo desde la marcha del portugués en 2018 del Real Madrid, sino también con el brasileño Arthur, intercambiado con el bosnio Pjanic.



El conjunto catalán ya se vio en la temporada 2017-2018 en la fase de grupos con la 'Vecchia Signora', que le había eliminado el año anterior en cuartos de final y a la que batió en el Camp Nou de forma clara (3-0), para empatar sin goles en Turín.



Tampoco tuvo mala suerte con el resto de rivales de su grupo el equipo 'culé', que no debería tener excesivos problemas ante el Dinamo Kiev ucraniano, clasificado desde la fase previa y dirigido por un entrenador que no renuncia al fútbol ofensivo como Mircea Lucescu, y el modesto Ferencvaros húngaro, en la Champions por segunda vez y 25 años después de hacerlo por última vez.



Finalmente, en el Grupo E estará el Sevilla, actual campeón de la Liga Europa, que medirá su crecimiento en su retorno a la máxima competición continental ante un oponente de nivel como el Chelsea inglés, un equipo que se ha reforzado mucho y bien como Timo Werner, Kai Havertz, Hakam Ziyech o Thiago Silva, aunque aún no ha terminado de arrancar. El Krasnodar ruso y el Rennes francés, donde juega un viejo conocido como N'Zonzi y una 'perla' como Camavinga, parten con menos opciones que hispaleneses y 'blues'.



Por otro lado, del resto de grupos, el D y el H se presentan como los más atractivos. En el primero, se cruzarán tres equipos netamente ofensivos como el Liverpool, el Ajax y el Atalanta, y en el segundo, el PSG, el Manchester United y el Leipzig.



--COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE LA LIGA DE CAMPEONES.



GRUPO A: Bayern, ATLÉTICO, Salzburgo y Lokomotive.



GRUPO B: REAL MADRID, Shakhtar, Inter y Borussia Moenchengladbach.



GRUPO C: Oporto, Manchester City, Olympiacos y Marsella.



GRUPO D: Liverpool, Ajax, Atalanta y Midtjylland.



GRUPO E: SEVILLA, Chelsea, Krasnodar y Rennes.



GRUPO F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas.



GRUPO G: Juventus, FC BARCELONA, Dinamo Kiev y Ferencvaros.



GRUPO H: PSG, Manchester United, Leipzig e Istanbul.