FMI advierte sobre aumento de niveles de deuda; propone reformas

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre el aumento de los niveles de deuda mundial y propuso reformas al proceso de reestructuración de deuda para los países que luchan por cumplir con sus obligaciones, un número que aumentará a medida que la pandemia golpea las economías.

Con la deuda mundial a punto de acercarse a niveles récord este año, y con aproximadamente la mitad de todos los países de bajos ingresos sobreendeudados, o en riesgo de estarlo, antes de la crisis sanitaria, los bancos centrales han reducido las tasas para suministrar liquidez e instituciones como el FMI, el Grupo de los 20 y el Banco Mundial han proporcionado ayuda de emergencia y para el pago de deudas.

“Este apoyo le ha dado tiempo al mundo; debemos usarlo con prudencia”, dijo Geoffrey Okamoto, subdirector gerente del FMI, con sede en Washington, en una declaración publicada el jueves. “No se puede descartar una crisis de deuda sistémica inducida por la pandemia. Cuanto más se posponga el problema, peor se volverá”.

Abordar las crecientes vulnerabilidades de la deuda será un tema clave de las reuniones anuales virtuales del Banco Mundial y el FMI este mes, dijo Okamoto. El Grupo de las 20 naciones y el Club de París, bajo la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, acordaron en abril renunciar hasta fin de año a miles de millones de dólares en pagos de deuda de las naciones más pobres. El Banco Mundial dice que esto no es suficiente y quiere que se reduzcan la cantidad de deuda para evitar consecuencias mayores. Angola, Argentina, Chad, Ecuador, Líbano y ahora Zambia ya han renegociado deuda con acreedores privados, o lo están haciendo.

Okamoto emitirá sus declaraciones en una conferencia organizada por Peterson Institute for International Economics, donde representantes del FMI presentarán un documento que propone cambios en la arquitectura para resolver la deuda soberana que involucra a acreedores del sector privado.

En términos generales, dijo Okamoto, el FMI propone:

Promover una adopción más amplia de cláusulas de acción colectiva mejoradas en bonos y disposiciones similares en deuda no asociada a bonos.

Aumentar la transparencia de la deuda para abordar los problemas de equidad entre acreedores y las asimetrías de información.

Acuerdo sobre un marco de reestructuración común por parte de los acreedores bilaterales oficiales, ya sean miembros o no del Club de París de naciones que incluyen a Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la mayor parte de Europa, lo que puede ser una referencia a China, el mayor acreedor bilateral oficial fuera de ese grupo.

“La arquitectura actual tampoco es completamente adecuada para lidiar con la deuda bilateral oficial”, dijo Okamoto. “Se adeudan cantidades significativas a acreedores fuera del Club de París y no siguen sus procedimientos ni tienen un marco de reestructuración común. En el pasado, un país deudor negociaba con un país acreedor dentro del marco del Club de París. Hoy, tiene que hablar con varias agencias dentro de ese país. La falta de transparencia de la deuda agrega complejidad, al crear asimetrías de información y preocupaciones de equidad entre acreedores”.

Desde 2014, de los nueve casos de reestructuración de deuda, la mayoría fueron preventivos, es decir, antes del incumplimiento, mientras que cuatro casos (Argentina, Barbados, Granada y Mozambique) fueron posteriores al incumplimiento, dijo el FMI en el documento.

En 2021, el FMI revisará sus propias políticas relacionadas con la deuda soberana, incluida una exploración de formas de mejorar el enfoque basado en el mercado y un reexamen de las políticas de mora, dijo.

