Fallo sobre extradición de Assange será en enero, dice tribunal

Julian Assange habla con medios y partidarios desde un balcón en la embajada ecuatoriana en Londres en 2017.

(Bloomberg) -- Se espera un fallo en el juicio de extradición de Julian Assange en enero de 2021, dijo un tribunal de Londres.

El juicio de cinco semanas, que incluyó acusaciones de espionaje, un secuestro planeado y un acuerdo de culpabilidad, concluyó el jueves. La Corte de Magistrados de Westminster tomará una decisión el 4 de enero, dijo WikiLeaks.

El fundador de WikiLeaks está acusado de conspirar para obtener y divulgar documentos clasificados que le entregó la e analista de inteligencia del Ejército de EE.UU. Chelsea Manning. Dichos documentos, incluidos los cables del Departamento de Estado y los informes sobre la acción militar en Irak y Afganistán, fueron publicados por WikiLeaks en 2010 y 2011.

Assange fue arrestado en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador después de refugiarse allí en 2012.

Nota Original:Assange Extradition Ruling to Be Given in January, Court Says

©2020 Bloomberg L.P.