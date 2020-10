Eurodiputado ve necesaria una misión observación de "larga estancia" en Ecuador

El eurodiputado español Manu Pineda. EFE/PABLO MARTIN/Archivo

Quito, 1 oct (EFE).- El eurodiputado español Manu Pineda considera necesaria una misión de observación de "larga estancia" de la Unión Europea (UE) de cara al proceso electoral de 2021 en Ecuador.

Al término de una visita de cuatro días para monitorear el registro de las precandidaturas de las formaciones correístas, Pineda dijo a Efe que ha trasladado "a todos su preocupación" por lo que entendía que podía ser como "un atentado" contra "la democracia y la participación".

Se refería a la posibilidad de que el binomio correísta, formado inicialmente por Andrés Arauz y el expresidente Rafael Correa -este último inhabilitado por una sentencia por corrupción- pudiera ser descalificado.

La madrugada de este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a la Unión por la Esperanza (UNES) 48 horas para sustituir a Correa por otro precandidato, que será el periodista Carlos Rabascall, así como para subsanar cuestiones de fondo en la precandidatura de Arauz.

"Se podía haber tomado decisiones cuyas consecuencias eran imprevisibles", advirtió Pineda, en particular por "la situación de crisis económica y social que vive Ecuador desde hace como tres años", una crisis que "se ve agravada por la pandemia".

Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español y eurodiputado de Unidas Podemos-IU, Pineda se ha reunido durante esta visita con tres miembros del CNE, entre ellos uno que votó en contra del binomio, y este jueves iba a ver a la presidenta Diana Atamaint, y al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera.

El mensaje: "Se debe garantizar la participación ciudadana en sus procesos democráticos" y que, "en caso de duda en la interpretación de alguna ley", debería a su juicio "prevalecer los derechos de participación ciudadana (..) un derecho sacrosanto".

Al anunciar el plazo de 48 horas concedido al binomio correísta, Atamaint aclaró que el CNE garantiza el derecho de participación de los sujetos políticos y que, con base en lo establecido en el informe técnico del caso, se ratificó que Correa está "inhabilitado" debido a que "tiene sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de cohecho".

Pineda se encuentra en Ecuador en un momento de tensión política tras la convocatoria de elecciones para el 7 de febrero y el proceso de registro de formaciones y candidatos, con el ambiente exacerbado por la reciente sentencia judicial por corrupción que inhabilitó al exmandatario.

En ese sentido, se quejó de la descalificación del partido Compromiso Social, de orientación correísta y que llevaba cuatro años de vida política con cargos electos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

El CNE lo eliminó del padrón tras observaciones de la Contraloría sobre inconsistencias en el número de adherentes presentados por ese partido.

Pineda considera que esa decisión apuntaba a que existía un "riesgo claro" de que el binomio no fuera aceptado, por presiones al CNE "de aquellos que tienen la posibilidad de presionar", dijo sin entrar en detalles pero mencionando a la Contraloría.

En Ecuador, Pineda se ha reunido asimismo con el nuevo embajador de la UE, Charles-Michel Geurts.

Preguntado por Efe sobre una posible misión europea a los comicios, dijo que trasladará al alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que "es necesaria una misión de observación electoral de larga estancia, que aquí no vale con enviar tres días antes de las elecciones un grupo de cinco expertos" porque "van a haber muchas maniobras que van a intoxicar el proceso antes de la votación".

Y aclara que el servicio de acción exterior de la UE para 2020 ya contemplaba como "prioridad" la posibilidad de estas misiones en Venezuela, Ecuador y Bolivia, que el coronavirus y otros factores pueden impedir.

Dicha misión estaba descrita con una duración de "seis meses para seguir todo el proceso", pero con la COVID-19, "si se va a poder hacer, o no, no lo sabemos".

El pasado martes, la Delegación de la UE en Ecuador descartó la llegada al país, ahora, de una misión para velar por el proceso previo a las elecciones, como había anunciado Arauz un día antes.

Y explicó que, por ahora, sólo se estudiaba la llegada de un equipo de carácter técnico para preparar una posible misión en las elecciones propiamente dichas, el año que viene.