Estados Unidos.- El Ibex 35 defiende los 6.700 puntos con un avance del 0,21% en la sesión

22/09/2020 Columna central en el interior del Palacio de la Bolsa de Madrid (España), a 22 de septiembre de 2020. El Ibex 35 experimentaba un descenso del 0,12% en la media sesión de este martes, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 6.684,2 enteros a las 12.00 horas, en una jornada marcada por el temor y la incertidumbre ante el impacto de una segunda ola del Covid-19 y en la que petróleo cotiza estable. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Ibex 35, en una jornada que ha seguido marcada por el avance del coronavirus y las nuevas restricciones a la movilidad, la cumbre de líderes de la Unión Europea, las negociaciones sobre el Brexit y Estados Unidos, donde republicanos y demócratas intentan dar 'luz verde' a un nuevo paquete de estímulos fiscales.



La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra Reino Unido por violar el Acuerdo de Retirada que fija las condiciones del Brexit y le ha dado un mes para que corrija la situación.



Por otro lado, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha instado a los bancos a no posponer las obligaciones de gestión de riesgos mediante la identificación temprana de la morosidad y la toma de medidas "caso por caso" con el fin de adoptar las pertinentes medidas de aprovisionamiento de cara a la próxima finalización de las medidas de moratoria implementadas por el supervisor para hacer frente a la crisis.



El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, por su parte, ha asegurado que el organismo no se ha quedado "sin munición", aunque a corto plazo no es necesario extender las medidas de estímulos aprobadas en los últimos meses, como el programa de compras de activos de emergencia (PEPP).



En el plano macro, este jueves se ha publicado que la tasa de paro de la zona euro se situó el pasado mes de agosto en el 8,1%, una décima por encima del nivel del mes anterior y su peor lectura desde julio de 2018, mientras que en el conjunto de la UE subió una décima, hasta el 7,4%, en máximos desde abril de 2018, según ha señalado Eurostat, que sitúa a Grecia y España a la cabeza del desempleo en Europa, con una tasa del 18,3% (hasta junio) y del 16,2%, respectivamente.



En España, el Tesoro Público ha colocado este jueves 3.829,08 millones de euros en su última emisión de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y ha vuelto a registrar tipos más bajos, profundizando en los negativos del bono a 5 años y empezando a cobrar incluso por las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación.



En este escenario, el Ibex 35 ha cerrado en los 6.730,7 puntos. A la cabeza de los ascensos se ha colocado Siemens Gamesa (+5,63%), tras comunicar hoy que ha cerrado en un año una serie de pedidos para el suministro de ocho parques en Pakistán, con una capacidad total de 410 megavatios (MW).



Por detrás, han destacado las subidas de Inditex (+2,1%), Cellnex (+2,08%), Colonial (+2,06%), Arcelormittal (+1,88%), Iberdrola (+1,76%), Almirall (+1,36%), Merlin (+1,05%), Pharma Mar (+1,02%) y Enagás (+1,02%).



Por el contrario, en 'rojo' han resaltado las caídas de Bankia (-5,24%), Sabadell (-4,24%), CaixaBank (-4,03%), ACS (-3,9%), Repsol (-3,67%), Mapfre (-2,99%), Aena (-2,68%) y Bankinter (-2,34%).



El resto de plazas europeas también han cerrado en positivo, a excepción de Fráncfort (-0,23%). Así, la Bolsa de Londres ha subido un 0,23%, la de París un 0,43% y la de Milán un 0,24%.



El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 37,78 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 40,09 dólares.



Por su parte, la prima de riesgo española seguía en 77 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,233%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1751 'billetes verdes'.