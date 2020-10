España suma 9.419 nuevos contagios de coronavirus y 182 muertos más

Detalle de la infografía de la Agencia EFE disponible en http://www.efeservicios.com. EFE

Madrid, 1 oct (EFE).- España sumó este jueves 9.419 nuevos contagios de coronavirus, de los que 3.715 se confirmaron en las últimas 24 horas, según los últimos datos oficiales que cifran el total de infectados desde el inicio de la pandemia en 778.607, y el de fallecidos en 31.973, contando los últimos 182.

Según el balance dado a conocer hoy por el ministerio español de Sanidad, Madrid acumula un 34 % de las nuevas infecciones (3.227) y confirmó 1.206 positivos el miércoles, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 238.423 en esta comunidad autónoma española.

El País Vasco (norte) es la segunda región con más contagios notificados en las últimas 24 horas, seguida de Andalucía (sur), con 341, y de Aragón (este), con 275, de acuerdo a los datos oficiales.

Las autoridades regionales de Madrid aseguraron hoy que cumplirán de manera "estricta" la resolución del Ejecutivo español que obliga a limitar la entrada y salida de la capital de España y otros nueve grandes municipios para contener la epidemia de coronavirus, aunque la recurrirán en los tribunales.

Este viernes, más de cinco millones de ciudadanos tendrán limitados sus movimientos desde la medianoche y durante una semana, un periodo que será revisable.

Aparte del control de movilidad, se limitan a seis las personas --si no conviven entre ellas-- en las reuniones familiares o sociales, tanto en lugares públicos como privados.

También se reduce al 50 % el aforo máximo de los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas locales (20.00 GMT) como norma general.

Los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas no podrán superar el 50 % de su capacidad en espacios interiores y del 60 % en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido.