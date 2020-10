España.-La Comunidad de Madrid presentará mañana un recurso contra las medidas del Gobierno y solicitará medidas cautelares

21/09/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrecen una rueda de prensa tras su reunión en la sede de la Presidencia regional, en Madrid (España), a 21 de septiembre de 2020. El objeto de la cita ha sido abordar la crisis sanitaria del coronavirus y doblegar la curva en la Comunidad de Madrid. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La Comunidad de Madrid presentará mañana un recurso contra la medidas del Gobierno central para confinar municipios con alta incidencia del coronavirus y solicitará medidas cautelares, han informado fuentes del Gobierno regional.



El Ejecutivo autonómico dará más detalles mañana en una rueda de prensa que ofrecerán el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó esta mañana su intención de acudirá a los tribunales aunque aseguró que Madrid cumpliría la orden.



"Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase", trasladó en su intervención en el Pleno de la Asamblea.