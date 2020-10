España.- Casado confirma que su partido cumplirá la orden "discrecional" de Sanidad aunque sea "a la carta contra el PP"

01/10/2020 El líder del PP, Pablo Casado, visita una explotación agropecuaria en Cáceres junto al presidente del partido en Extremadura, José Antonio Monago. Cáceres (Extremadura), 1 de octubre de 2020. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA DAVID MUDARRA (PP)



Dice que Illa, que no firma la orden para evitar responsabilidades, busca "atacar" al PP para "ser candidato en Cataluña"



El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este jueves que cumplirán la orden de Sanidad con restricciones ante la segunda oleada de coronavirus porque son un partido "responsable y de Estado", aunque sea una resolución "injusta" y "a la carta contra el PP". Además, ha subrayado que el ministro Salvador Illa, que "ni siquiera se ha atrevido a firmar" esa orden para evitar posibles responsabilidades, busca "atacar" a su partido para "ser candidato en Cataluña".



Moncloa ha querido dejar claro que el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública que sale publicado este jueves en el Boletín de Oficial del Estado (BOE) es "de obligado cumplimiento" incluso para las autonomías que votaron "en contra".



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, --que votó en contra en esa reunión junto a Galicia, Andalucía, Murcia, Ceuta y Cataluña-- ha asegurado que "no está en rebeldía" y, por lo tanto, acatará esa orden. Sin embargo, ha avisado que la recurrirá a los tribunales.



USANDO LOS CONSEJEROS DE CCAA "COMO ESCUDOS HUMANOS"



En una visita a una explotación agropecuaria en Cáceres, junto al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, Casado ha recalcado que la "discrecionalidad" es la guía que acompaña al Ejecutivo "sectario" de Sánchez "a la hora de tomar medidas que perjudiquen al PP". A su entender, actúa por "razones partidistas".



En este sentido, Casado ha acusado al Gobierno de reaccionar "tarde y mal", ya que, según ha dicho, han estado tres meses "parapetándose" detrás de las comunidades autónomas y "usando como escudos humanos a los consejeros de Sanidad".



"Ahora resulta que entran como un elefante en cacharrería sin base científica", ha afirmado, tras añadir que el propio Ejecutivo reconoció por escrito hace unos meses que no había un comité de expertos.



Tras asegurar que el Gobierno les ha dejado "seis meses abandonados", el líder del PP ha recordado que él ya pidió una legislación acorde para actuar ante el Covid y limitar la movilidad; policía para aplicar las medidas restrictivas y más médicos; y pruebas "masivas" PCR en puntos clave como el aeropuerto de Barajas o las estaciones de Atocha o Chamartín.



También se ha quejado de que el Gobierno no se haya impulsado un plan de choque económico para afrontar las consecuencias de la crisis, como lleva meses pidiendo su partido. "Hoy el FMI mejora las previsiones de todos los países y mantiene la caída de un 13% de España. Eso sí que es peligroso porque si nos quedamos rezagados, las medidas de estímulo del BCE y la Unión Europea ya no serán suficientes", ha avisado.



UNA ORDEN QUE "NI ILLA SE HA ATREVIDO A FIRMAR"



Casado ha afirmado que el ministro no presentó este miércoles una "orden ministerial sino una resolución administrativa discrecional" que, según ha dicho, Salvador Illa "ni se ha atrevido a firmar". "Quizá porque sabe que puede tener responsabilidades y a lo mejor lo que hace es atacar al PP para ser candidato en Cataluña", ha aseverado.



El líder del PP ha criticado además que el Gobierno, "sabiendo que no hay consenso, cuando la Conferencia Interterritorial tiene que tener consenso para que se pueda plasmar en una regulación", haya "recetado este BOE" que se ha publicado este jueves.



En cualquier caso, ha indicado que el PP "va a cumplir" con esa orden porque "es un partido responsable y un partido de Estado". "Nosotros cumplimos la ley, aunque sea a la carta contra el PP, aunque sea tardía, aunque sea injusta y aunque ni siquiera sepan ellos qué es lo que están aprobando", ha exclamado.



"JUGANDO A QUE SE QUEMARAN LAS AUTONOMÍAS"



Tras asegurar que "por encima de todo está la salud de los españoles" y que el PP "cumple su palabra", ha señalado que su partido lleva seis meses pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que "coja el toro por los cuernos" ante el Covid-19 y asuma "criterios objetivos para toda España".



"No lo hicieron jugando a que se quemaran las autonomías. Vemos que ahora los que se están quemando son ellos", ha avisado, para lamentar el "espectáculo" que se ha dado a toda España estos días "en esa falta de coordinación".



Eso sí, ha dicho que la legislación deja claro que son los Gobiernos "estatales los que tienen esa responsabilidad", aunque, en su opinión, en esta crisis el Ejecutivo de Sánchez ha actuado con "negligencia e incompetencia".



"Un Gobierno que no ha reconocido los 56.000 muertos durante la pandemia, que no reconoce que ha habido cuatro millones de parados y un millón de autónomos sin actividad, poco se le puede pedir a nivel legal", ha enfatizado.



AHORA SÍ LIMITA LA MOVILIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE



A renglón seguido, ha echado en cara al Ejecutivo que ahora sí limite la movilidad con la legislación vigente cuando hace unos meses utilizó a la Abogacía del Estado como escudo para asegurar que no podía hacerlo. Así, ha subrayado que así se lo expuso en "siete sesiones parlamentarias" con motivo de las prórrogas del estado de alarma y ha recalcado que Sánchez actúa ahora "en contra de su propia hemeroteca".



"Sánchez decía que la Abogacía del Estado, la misma que hoy lanza contra las CCAA del PP, sostenía que no se podía limitar la movilidad. ¿Y por qué ahora sí? ¿Por qué en mayo había que tener un estado de alarma cuando ya las UCIS se estaban descomprimiendo y ahora sí se puede limitar la movilidad con una resolución administrativa sin rango de orden ministerial, decreto o ley orgánica?", se ha preguntado.



"NO ENTRAR EN DEBATES JURÍDICOS CUANDO HAY GENTE A PIE DE UCI"



En este punto, ha dicho que "no pueden pedir peras al olmo" a este Gobierno cuando está "acercando etarras" para pactar los Presupuestos, está "indultando a unos presos que han dado un golpe a la legalidad" y no tiene "el coraje y la decencia para defender al Rey de España ante los ataques que está sufriendo por parte de su Gobierno".



Eso sí, ha dicho que el PP ejercerá su labor de oposición "firme y responsable" frente a un Ejecutivo "incapaz y sectario". "Lo importante son los españoles y no vamos a entrar en debates jurídicos ni en debates administrativos cuando hay gente a pie de UCI, hay gente llamando por teléfono porque tiene síntomas y hay 56.000 familias que han perdido un familiar", ha concluido.