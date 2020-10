Emergentes podrían ir rumbo a flujos de ‘aversión a riesgo’: IFI

(Bloomberg) -- Los inversionistas podrían estar alejándose de los mercados emergentes debido a que la incertidumbre agudizada por las elecciones estadounidenses aumenta la aversión al riesgo, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IFI).

“Nuestros datos muestran que se está gestando una gran ‘aversión al riesgo’ en los mercados emergentes”, escribió el economista del IFI Jonathan Fortun, en Washington. “Estamos monitoreando salidas de alta frecuencia de los mercados emergentes en las últimas semanas de septiembre casi tan grandes como” en 2013, cuando se anunció una posible reducción anticipada de las compras de bonos (lo que se conoce como ‘taper tantrum’).

La volatilidad del mercado, un dólar rejuvenecido y tanto el covid-19 como las elecciones estadounidenses afectaron los flujos hacia el mundo en desarrollo. El índice de acciones de mercados emergentes de MSCI Inc. cayó 1,8% en septiembre, mientras que el indicador de Bloomberg Barclays de los bonos soberanos en dólares del mundo en desarrollo se redujo 1,9%. Ambos sufrieron sus primeras contracciones mensuales desde marzo, cuando el coronavirus fue declarado pandemia.

Si bien los inversionistas invirtieron en septiembre US$12.900 millones de flujos netos de cartera de no residentes en bonos de mercados emergentes, retiraron alrededor de US$10.800 millones en acciones, según datos del IFI. La divergencia entre los flujos de capital y deuda está aumentando, escribió Fortun.

La diferenciación entre los mercados también está avanzando, ya que los mercados emergentes en Europa reportaron US$1.100 millones y América Latina registró US$1.600 millones adicionales. Todas las demás regiones experimentaron salidas, muestran los datos.

