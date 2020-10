El Valencia sumó en la última visita al Betis su triunfo 40 en 53 ediciones de duelo

El Valencia recibirá este sábado en la quinta jornada de la Liga a un Betis al que venció en su última visita a Mestalla, consolidando así su hegemonía en un duelo en el que ha vencido en 40 de sus 53 ediciones en Primera. EFE/ José Manuel Vidal/Archivo

La pasada campaña se enfrentaron en este escenario en la jornada 26 de la Liga y, aunque el encuentro no tuvo un dominador claro, la mayor pegada de los locales les dio tres puntos y les permitió conservar su condición de invictos en casa ante sus problemas como visitante.

Tras una primera parte sin goles pese a que José Luis Gayà tuvo dos claras opciones para los locales y Joaquín una parte los visitantes, Kevin Gameiro inauguró el marcador de un fuerte disparo en el tramo inicial de la segunda parte.

La reacción andaluza no se concretó en gol pese a algunas buenas opciones y Dani Parejo sentenció el choque pocos segundos antes del minuto 90 y dejó sin valor el tanto de Loren en la prolongación pues ya no había tiempo para más.

En aquel encuentro jugaron por parte de los locales Cillessen, Wass, Paulista, Diakhaby, Gayá, Kondogbia, Parejo, Ferran Torres (Rubén Sobrino), Soler, Gameiro (Cheryshev) y Maxi Gómez (Guedes).

Por parte de los visitantes lo hicieron Joel Robles, Emerson, Mandi, Sidnei, Álex Moreno, Edgar (Tello), Guardado (Loren), Canales, Joaquín (Aleñá), Fekir y Borja Iglesias.

El triunfo confirmó el dominio arrollador del Valencia en este duelo que el Betis sólo ha ganado en una de sus últimas veinticinco ediciones (por 2-3 en la temporada 2016-17) y que en total sólo se ha llevado seis veces. Las otras siete han acabado en empate, el último de los cuales fue sin goles en la campaña 2018-19.