El restaurante en México inspirado en Mafalda que llora la muerte de Quino

Actualiza con reacción presidente argentino ///Buenos Aires, 1 Oct 2020 (AFP) - La muerte este miércoles del artista gráfico argentino Quino suscitó numerosos homenajes que reflejaron la enorme popularidad del dibujante más conocido del mundo hispanohablante y de su personaje más famoso, Mafalda.La noticia de la muerte a los 88 años de Joaquín Salvador Lavado Tejón fue dada por su editor, Daniel Divinsky, quien escribió: "Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará".En el popular barrio porteño de San Telmo, algunos se acercaron a curiosear y a dejar flores en el monumento a Mafalda, representada en un banco, en cuyos costados se apoyan otros dos personajes de la serie. "Soy vecino de San Telmo y tuve que salir a hacer unos trámites y pensé venir a saludar a Mafalda, a Susanita y a Manolito porque estamos, varias generaciones, creo, un poco huérfanos hoy y ellos más todavía", explicó a la AFP Damián Lozada, trabajador social y humorista de 55 años.El humorista gráfico argentino Rep, que fue uno de los amigos íntimos del dibujante, sentenció: "Se fue mi segundo papá. Gracias por todo Quino (1932-2020)".El historietista publicó un dibujo con el texto "Lo intuíamos. El verdadero Principito era Quino", en una alusión al personaje creado por Antoine de Saint-Exupéry.Otro colega y amigo, el español José María Pérez, "Peridis", escribió en el diario español El País -donde publica sus viñetas- que Quino fue "un humorista humanista, tímido, cercano, silencioso, afectuoso y que escuchaba mucho". "De las muchas cosas que puedan decirse de su obra me quedo con una frase de Cortázar: 'No tiene importancia lo que yo piense de Mafalda, lo importante es lo que Mafalda piense de mí'", narró Peridis, citando al gran escritor argentino Julio Cortázar. - Parte de la historia argentina - El mundo del deporte se unió a los tributos. El Club Atlético Independiente de Avellaneda se despidió de "un ícono de la cultura nacional y simpatizante de los Diablos Rojos de Avellaneda".El más conocido de los neurocientíficos argentinos, Facundo Manes, dijo "Adiós a una de las mentes (y de los corazones) más brillantes de nuestro país. ¡Gracias por todo, Maestro! #Quino".Otro popular dibujante e historietista, Ricardo Siri, quien firma como Liniers, le dedicó también la palabra que reinó entre las reacciones: "Gracias maestro".El presidente argentino, Alberto Fernández, le dedicó un mensaje en Twitter: "Se nos fue Quino, uno de los artistas más grandes de la historia de nuestro país. Nos hizo reír, nos hizo pensar y nos convocó siempre a reflexionar sobre la Argentina, con la que estuvo comprometido como pocos. Hasta siempre, maestro", escribió.La española Fundación Princesa de Asturias, que en 2014 distinguió a Quino con su Premio Comunicación y Humanidades, recordó que "alcanzó fama internacional con la creación del universo de Mafalda, una niña que percibe la complejidad del mundo desde la sencillez de los ojos infantiles". - Mafalda, emblema de la juventud comprometida - Quino era hijo de andaluces emigrantes a Argentina y vivió en España, y el presidente del gobierno español, Pedró Sánchez, lo saludó como "un artista que traspasó fronteras". Fue "un genio de la viñeta que hizo de su trabajo una herramienta para la reivindicación social", añadió Sánchez."Nos ha dejado Quino, creador de la inolvidable Mafalda y uno de los dibujantes en español más internacionales. Sus agudas palabras viajaron a ambos lados del Atlántico gracias a sus viñetas y su peculiar sentido del humor", difundió la Real Academia Española (RAE).Muchas despedidas en las redes sociales estaban acompañadas por reproducciones de tiras de Mafalda, entre ellas una en que la famosa niña rebelde mira con tristeza una pequeña tela para sanar una herida y pregunta: "Y bueno... ¿cómo hace uno para pegarse esto en el alma?".El Comité Internacional de la Cruz Roja recordó la bondad de la niña de Quino: "Mafalda no lució nuestro emblema pero sí reflejó nuestra preocupación por el mundo y la humanidad en muchas ocasiones. ¡Hasta siempre Quino! Gracias por tu sabiduría".Para la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Mafalda fue "un reflejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista". "La paz en el mundo y la humanidad son los temas que más preocupan a esta niña, que justo ayer hizo 56 años, haciendo reír y reflexionar a mayores y pequeños. Gracias Joaquín Salvador Lavado (Quino) por tu lucha incansable por la Libertad de Expresión", añadió en un comunicado la organización con sede en París.dm-al/mls -------------------------------------------------------------