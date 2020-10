El regreso de aficionados a un estadio portugués, foco de la tercera jornada

El encuentro se disputará el sábado, 3 de octubre, a las 16 horas (hora local) en el estadio de São Miguel, que tiene un aforo de 10.000 personas, aunque para esta cita, tras una orden de la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, podrán acudir a las gradas un millar de aficionados. EFE/EPA/EDUARDO COSTA/Archivo

Lisboa, 1 oct (EFE).- El partido que disputarán en Las Azores el conjunto del Santa Clara y el Gil Vicente centrará todos los focos de la tercera jornada de la Liga de Portugal, ya que por primer vez desde que comenzara la pandemia de covid-19 habrá público en un estadio de fútbol de la primera división lusa.

El encuentro se disputará el sábado, 3 de octubre, a las 16 horas (hora local) en el estadio de São Miguel, que tiene un aforo de 10.000 personas, aunque para esta cita, tras una orden de la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, podrán acudir a las gradas un millar de aficionados.

Desde la segunda semana de marzo, cuando se suspendió la liga portuguesa en la pasada temporada 2019-2020, los estadios se encontraban sin público en cualquier campeonato luso, incluso en la Fase Final de la Liga de Campeones que celebró la UEFA en Lisboa.

El millar de privilegiados de Las Azores acudirá para ver a un Santa Clara que ha ganado sus compromisos en las dos primeras jornadas y comparte liderato con Oporto y Benfica.

Además, su delantero brasileño Thiago Santana es el "pichichi" del campeonato con tres dianas.

Enfrente, otro artillero brasileño, el joven Samuel Lino, intentará mostrar para el Gil Vicente su faceta goleadora en un equipo que no pudo disputar la primera jornada ya que la plantilla tuvo a 10 futbolistas positivos por coronavirus.

Podrá ser el debut en Europa del extremo internacional japonés sub-20 Kanya Fujimoto, que llegó este verano al Gil Vicente cedido por el Tokyo Verdy.

La jornada arranca mañana viernes con el choque entre el Moreirense y el Boavista.

La escuadra "ajedrezada" en la que milita el español Javi García necesita coger aire tras caer 0-5 frente al Oporto la pasada jornada y aún no conoce la victoria, por lo que el partido podrá suponer el debut en la liga lusa del centrocampista colombiano procedente del Boca Juniors Sebastián Pérez.

Mañana viernes también se medirán el Vitória de Guimarães, entrenado por el que fuera jugador colchonero Tiago, y la escuadra del Paços de Ferreira en la que milita cedido por el Real Madrid el canterano merengue Martín Calderón.

Los de Guimarães, que cuentan en sus filas con el internacional sub-21 español Pepelu y el veterano Ricardo Quaresma, aún no conocen la victoria y sólo han cosechado un empate contra el Rio Ave.

El Oporto del mexicano Corona y el argentino Marchesín, que lidera la tabla con 6 puntos, recibirá el sábado al Marítimo, club insular que tiene en su plantilla al futbolista más rico del mundo, el bruneano Faiq Bolkiah, que aún no se ha estrenado en la liga lusa, y al delantero internacional iraní Alipour, incorporado esta semana.

Por su parte, un Braga del español Abel Ruiz en horas bajas, ya que sus dos partidos ligueros los cuenta por derrotas, jugará a domicilio contra el Tondela de Pako Ayestarán, que acaba de incorporar a su plantilla al defensa uruguayo Enzo Martínez, procedente del Peñarol, aunque probablemente aún no podrá ser convocado por temas burocráticos.

Los partidos del domingo comenzarán con el choque entre el Nacional de Funchal y el Belenenses.

Uno de los focos de este encuentro será el delantero Brayan Riascos, colombiano natural de Buenaventura que la pasada jornada fue el "hombre del partido" y que ya lleva dos tantos.

El domingo también disputará su encuentro de esta tercera jornada el Benfica del uruguayo Darwin Núñez, cuyo delantero brasileño Carlos Vinicius podría abandonar el club rumbo a la Premier League en los próximos días, según revelan algunos medios portugueses, ya que no entra en las cuentas de Jorge Jesus.

Sin el central Ruben Dias, vendido al Manchester City esta semana, el Benfica se medirá al recién ascendido Farense, que en sus dos encuentros acumula dos derrotas y es el farolillo rojo.

También se enfrentarán el domingo el Famalicão y el Rio Ave, mientras que el Sporting de Portugal, cuya plantilla ya está recuperada del contagio de de covid-19 que sufrió, jugará a domicilio contra el Portimonense.

Partidos de la tercera jornada:

. Viernes

Moreirense - Boavista

Vitória de Guimarães - Boavista

. Sábado

Santa Clara - Gil Vicente

Oporto - Marítimo

Tondela - Braga

. Domingo

Nacional - Belenenses

Famalicão - Rio Ave

Benfica - Farense

Portimonense - Sporting.

