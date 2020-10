El opositor venezolano Juan Guaidó nombra a sus representantes ante varios países

En la imagen un registro del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento) y líder de la oposición, Juan Guaidó (c), en Caracas (Venezuela) EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 1 oct (EFE).- El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, nombró este martes a tres representantes, a quienes él define como "embajadores", ante varios países americanos y europeos cuyos Gobiernos no reconocen la legitimidad del Ejecutivo de Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) autorizó las designaciones que Guaidó, también jefe de la Cámara, comunicó por escrito a los diputados, quienes aprobaron la moción en una sesión legislativa virtual, en la que no se pudo comprobar el número de parlamentarios presente ni los votos emitidos.

De este modo fue nombrado Rafael Domínguez como "embajador y jefe de la misión diplomática de Venezuela" ante la Mancomunidad de las Bahamas, mientras que Bhirtmant Estefanía Meléndez fue designada para Bulgaria con trabajo "concurrente" ante Macedonia del Norte, Montenegro y Albania.

Además, Vanessa Neumann, quien ya había sido designada en 2019 como representante diplomática de Guaidó ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, ahora ejercerá funciones también de manera concurrente ante Irlanda.

"EMBAJADORES" SIN SEDE DIPLOMÁTICA

Guaidó ha nombrado más de 30 representantes de esta naturaleza desde enero de 2019, cuando invocó unos artículos constitucionales para desconocer la autoridad de Maduro y reclamar el mando del Ejecutivo.

Aunque el opositor se refiere a estos representantes como "embajadores", ninguno de ellos cuenta con atribuciones diplomáticas ni capacidad para realizar gestiones requeridas por venezolanos en el extranjero más que la admisión de entrada a naciones amigas con pasaporte vencido por un período limitado.

Al respecto, la analista política Giovanna de Michele dijo recientemente a Efe que Guaidó generó "muchas espectativas en el exterior que no logró materializar".

"Un embajador y un cónsul, por ejemplo, tienen como tarea fundamental velar por los intereses y las necesidades de los extranjeros connacionales suyos en el exterior y eso no han podido hacerlo los representantes de Juan Guaidó. Por ejemplo, no han podido renovar pasaportes a quienes tienen pasaportes vencidos", entre otros trámites, explicó.

Las últimas designaciones para el exterior de Guaidó se produjeron el pasado 22 de septiembre cuando Carlos Andrés Millán Vielma y José Gregorio Cumare Hernández fueron nombrados como representantes ante Chile y Bolivia, respectivamente.

Guaidó ya nombró a sus enviados para España, Alemania, Francia, Portugal, Malta, Suecia, Austria, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Rumania, Andorra, y Holanda.

En América también facultó a sus "embajadores" ante Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Brasil, Guatemala y Paraguay.