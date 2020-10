El Nápoles más goleador reta al Juventus de Pirlo

El Nápoles, que marcó ocho goles sin recibir ninguno en sus dos primeros partidos, retará este domingo, en la tercera jornada de la Serie A italiana, al nuevo Juventus Turín del técnico Andrea Pirlo, que busca reaccionar tras el gris empate 2-2 de la semana pasada contra el Roma. EFE/EPA/CESARE ABBATE/Archivo

Roma, 1 oct (EFE).- El Nápoles, que marcó ocho goles sin recibir ninguno en sus dos primeros partidos, retará este domingo, en la tercera jornada de la Serie A italiana, al nuevo Juventus Turín del técnico Andrea Pirlo, que busca reaccionar tras el gris empate 2-2 de la semana pasada contra el Roma.

Divididos por una histórica rivalidad, el Nápoles y el Juventus se medirán en el Allianz Stadium de Turín en una nueva edición de un clásico que promete espectáculo, en una jornada que también ofrece un cruce de alto nivel entre el Inter de Milán y el Lazio.

Eso sí, la Serie A tendrá un programa reducido este fin de semana después de que quince casos de contagio por coronavirus registrados en el Génova obligaran a aplazar el encuentro liguero contra el Torino.

El fútbol italiano vive días de preocupación, pues ocho de los once positivos del Génova registrados tras los test de este lunes jugaron un día antes contra el Nápoles en el estadio San Paolo. El club napolitano ha sometido a su plantilla a una primera ronda de controles que dieron todos resultado negativo este miércoles, a la espera de conocer los veredictos del segundo ciclo de exámenes.

Así, de momento no está en peligro la disputa del clásico Juventus-Nápoles de este sábado, en el que se espera que el argentino Paulo Dybala, quien no jugó en las dos primeras jornadas al arrastrar problemas físicos, vuelva a competir.

Es probable que la "Joya" empiece en el banquillo mientras que no hay dudas sobre la titularidad del portugués Cristiano Ronaldo, salvador una vez más del Juventus el pasado domingo en la visita al Roma, en la que CR7 marcó un doblete para matizar una prestación gris de sus compañeros (2-2).

El próximo rival será de alta exigencia, pues el Nápoles llega a esta cita tras ganar 2-0 al Parma en la primera jornada y aplastar 6-0 al Génova, al ritmo del mexicano Hirving Lozano, autor de un doblete, y del belga Dries Mertens.

Sin Lorenzo Insigne, lesionado, es posible que el nigeriano Victor Osimhen, fichaje más caro de la historia del Nápoles al costar 70 millones de euros, forme el tridente junto al Chucky Lozano y Mertens.

Horas antes de que comience el Juventus-Nápoles (20.45 locales, 18.45 GMT) tocará al Inter de Antonio Conte visitar al Lazio en el Olímpico romano. El cuadro milanés ganó sus dos partidos este año, con un 4-3 al Fiorentina y un 5-2 al Benevento liderado por los goles del belga Romelu Lukaku (3), del argentino Lautaro Martínez (2) y por un marroquí Achraf Hakimi en tremendo estado de forma.

El ya exlateral del Real Madrid, fichado por 45 millones de euros, ha tenido un impacto asombroso en la Serie A. En poco más de 110 minutos en el campo, ya ha dado dos asistencias y marcado un gol.

Entre los demás encuentros de la jornada, destaca el Atalanta-Cagliari, en el que podría debutar el uruguayo Diego Godín en el conjunto visitante, y el Milan-Spezia.

- Programa de la jornada:

. Viernes 2 octubre:

20.45 Fiorentina-Sampdoria

. Sábado 3 octubre:

15.00 Sassuolo-Crotone

20.45 Udinese-Roma

. Domingo 4 octubre:

12.30 Atalanta-Cagliari

15.00 Benevento-Bolonia

15.00 Lazio-Inter

15.00 Parma-Verona

18.00 Milan-Spezia

20.45 Juventus-Nápoles

(Horas CET, -2 GMT)