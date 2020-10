El gobierno español anuncia acuerdo para extender medidas anticovid en Madrid

El gobierno español anuncia acuerdo para extender medidas anticovid en MadridMadrid, 30 Set 2020 (AFP) - El gobierno español anunció este miércoles un acuerdo para extender restricciones a la movilidad para frenar los contagios de covid-19, ya en vigor en algunas zonas de Madrid, a toda la capital y otras zonas de la región donde la situación epidemiológica es "preocupante"."Este acuerdo ha sido aprobado con amplia mayoría", dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una reunión con autoridades de todas las regiones autónomas del país, competentes en materia de salud. Aunque varias regiones votaron en contra de la norma, entre ellas Madrid, la orden "se tiene que hacer efectiva" una vez sea publicada en el boletín oficial del Estado, en una fecha aún por determinar, afirmó Illa, quien dijo no contemplar "que una decisión colegiada que afecta la salud pública no sea adoptada"."La situación en Madrid es compleja y preocupante", dijo IllaEl ejecutivo central del socialista Pedro Sánchez llevaba semanas presionando a Madrid, dirigida por la derecha, para que extendiera a toda la capital y a ciertos municipios cercanos las restricciones vigentes desde la semana pasada en los barrios más afectados de la capital.Los residentes de esos barrios, 1 millón de personas en total de los 6,6 millones de toda la región de Madrid, no pueden salir de sus vecindarios salvo para ir a trabajar, ir al médico o llevar los niños al colegio.Ahora, esas restricciones se aplicarán a zonas que tengan una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, una tasa de ocupación de unidades de cuidados intensivos de más del 35% (en Madrid está en el 40%, según Illa) y un porcentaje de positividad de pruebas PCR del 10%.En la práctica esto significa que se tienen que aplicar en varios municipios de Madrid, que cumplen con los tres supuestos, empezando por la capital, donde viven 3,2 millones de personas y hay una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 777 casos confirmados por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.En estas zonas también entrarán en vigencia otras restricciones, como reducciones de aforo y horarios para comercios y bares.Rozando los 770.000 casos notificados y los 31.800 decesos, España es uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus.du/mg/me