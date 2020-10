Ecuador obtuvo 269,3 millones de dólares en cooperación internacional en 2020

La cifra comprende la cooperación internacional no reembolsable de carácter oficial alcanzada a través de la suscripción de instrumentos como "Convenios Básicos de Funcionamiento" y asistencia humanitaria internacional. EFE/ Mauricio Torres

Quito, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador informó este miércoles que ha negociado recursos no reembolsables por 269,3 millones de dólares, de la cooperación internacional, que incluyen los que ha destinado a la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

Así lo destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, en el que precisó que el rubro total se refiere a los aportes que el país ha recibido o a otros que ha negociado y a los que accederá en el futuro inmediato.

La cifra comprende la cooperación internacional no reembolsable de carácter oficial alcanzada a través de la suscripción de instrumentos como "Convenios Básicos de Funcionamiento" y asistencia humanitaria internacional.

Esta última incluye nuevos recursos o reprogramación de antiguos pasivos que se han destinado a la atención de la emergencia sanitaria.

Con Alemania, por ejemplo, Ecuador acordó en junio pasado una primera etapa de programas y proyectos para el periodo 2020-2022, por 23,4 millones de dólares, mientras que la segunda fase será negociada en noviembre próximo.

En el caso de Corea del Sur, se aprobaron proyecto por un total de 15 millones de dólares a través de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo del país asiático (Koica).

El Gobierno del Japón, por su parte, donó 3,4 millones de dólares para la atención a personas en situación de movilidad humana, cuyos desembolsos son administrados por la Oficina en Ecuador del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Asimismo, Ecuador suscribió un convenio de donación con Estados Unidos, cuya contribución será ejecutada en un período de 5 años, hasta 2025, por un total de 62,5 millones de dólares dirigido a proyectos en medioambiente y desarrollo del sistema democrático.

En el marco de la cooperación bilateral y multilateral en negociación, Ecuador recibirá por parte de Corea del Sur, en los próximos meses, una donación de 500.000 dólares para la atención de personas en situación de movilidad humana.

En ese mismo apartado sobre la cooperación bilateral y multilateral no reembolsable, Ecuador ha llegado a acuerdos con China por 53,6 millones de dólares, cuyo monto fue negociado en años anteriores pero concretado en este año.

En el marco de la cooperación bilateral reorientada a la emergencia por la COVID-19, el Ministerio mencionó en su informe a un acuerdo con la Unión Europea por 8,22 millones de dólares y otro por 352.304,96 dólares.

Así también con Italia por 3 millones de dólares y con España por 105.691,49 dólares, en el marco del Programa Bilateral y Canje de Deuda.

El Ministerio, en su informe, sumó 900.000 dólares del programa regional impulsado por la Unión Europea denominado "Gestión Integrada de Fronteras-Eurofront", que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros y en el que incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

En cuanto a la cooperación internacional no gubernamental negociada durante 2020 para los próximos 4 años, la suma rebasa los 47,5 millones de dólares destinados al desarrollo social y al fomento productivo.

Las ONG con mayores aportes son HIAS (Estados Unidos), Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Estados Unidos), Ayuda Popular Noruega, Por Cristo Inc., DGRV (Alemania), Rikolto (Bélgica), NDI (Estados Unidos), entre otras.

En torno a la cooperación internacional recibida por Ecuador por la emergencia sanitaria por el coronavirus, la Cancillería precisó que ha sumado recursos por un total de 50.232.310 dólares, que incluyen aportes no reembolsable, bienes e insumos donados y asistencia técnica.