De Guindos no ve necesario, de momento, ampliar los estímulos monetarios

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. EFE/Mariscal/Archivo

Fráncfort (Alemania), 1 oct (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, considera que, de momento, no es necesario ampliar las compras de deuda pública y privada aprobadas para hacer frente a la crisis económica por la pandemia.

De Guindos dijo en una entrevista con Market News International que el programa de compra de deuda de emergencia por la pandemia, "es un programa de emergencia, temporal, hecho a medida para hacer frente a la pandemia".

El BCE ha decidido comprar deuda de la zona del euro por valor de 1,35 billones de euros hasta finales de junio de 2021 y, según de Guindos, tiene disponible más de la mitad de ese volumen.

"Todavía no hemos gastado toda la munición. Prolongamos el programa hasta, al menos, mediados de 2021 y, en caso necesario, podríamos ajustarlo y recalibrarlo en el futuro", según el vicepresidente del BCE.

"No hemos tomado una decisión todavía y, en mi opinión, no es necesario que la tomemos inmediatamente", afirmó de Guindos.

Agregó que aumentan los casos de contagios de forma preocupante en Europa, pero dijo que, "al mismo tiempo, la mayor parte de los gobiernos ha rechazado la idea de un confinamiento como el de marzo".

De Guindos añadió que "parece que entramos en una segunda ola de infecciones, pero quizá los gobiernos han entendido que un confinamiento tan generalizado como el que tuvimos hace meses sería un desastre total para la economía. Por ello los gobiernos tratan de combinar el elemento de la salud pública de la pandemia con el mantenimiento abierto de las economías".