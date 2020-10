Cultura.- Oscar Isaac será Francis Ford Coppola en la película sobre el rodaje de 'El Padrino'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Barry Levinson dirigirá 'Francis And The Godfather', película que narrará los entresijos del rodaje de 'El Padrino'. La producción estará protagonizada por Oscar Isaac, quien dará vida a Francis Ford Coppola, y Jake Gyllenhaal en el rol del productor Robert Evans.



Según Deadline, Andrew Farotte es el autor del guion original, que ha sido modificado por Levinson. La publicación también aseguró que Coppola ha aprobado el proyecto. "¡Cualquier película que haga Barry Levinson sobre cualquier tema será interesante y valdrá la pena!", apuntó el cineasta que trabaja en un nuevo montaje de la tercera entrega de la trilogía, la que tuvo peor acogida por crítica y público, que titulará 'Mario Puzo's The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone'.



Si bien 'El padrino' es considerada una de las mejores películas de la historia, su rodaje no fue una tarea fácil y estuvo lleno de contratiempos y vicisitudes de la más diversa índole. Coppola tenía 31 años en ese momento y estaba decidido a convencer al productor Robert Evans de que le permitiera filmar con un alto presupuesto en Nueva York.



Además de las discrepancias presupuestarias, el realizador también tuvo choques con el estudio a la hora de elegir a los actores, ya que en un principio no querían a Marlon Brando, un actor muy problemático, como Vito Corleone. Tampoco estaban convencidos de apostar por Al Pacino, que dio vida a Michael Corleone.



La cinta incomodó a algunos miembros reales de la mafia, que no estaban contentos con el hecho de que un estudio tan relevante como Paramount retratase su forma de vida. Pero pese a los contratiempos, el filme se convirtió en un título de culto y arrasó en los premios Oscar. 'El Padrino' ganó los galardones a mejor película, mejor actor para Brando y mejor guion adaptado.



Isaac ha aparecido recientemente en 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' y 'Triple frontera' de Neflix. Próximamente estrenará 'Dune', la nueva versión del clásico dirigida por Denis Villeneuve. Por su parte, Gyllenhaal fue el villano del filme de superhéroes 'Spider-Man: Lejos de casa' y también protagonizó 'Velvet Buzzsaw' de Netflix.