Cultura.- Billie Eilish derrocha elegancia en el videoclip de Sin tiempo para morir, la canción del nuevo James Bond

El estreno de 'Sin tiempo para morir', la última película de Daniel Craig como James Bond, se acerca y, por ello, Billie Eilish lanza el videoclip del tema principal de la película, en el que derrocha sensualidad y, sobre todo, elegancia. Una intimista canción en la que pueden verse varias escenas del esperado filme de Cary J. Fukunaga.



Fue en febrero cuando puedo escucharse, por primera vez, el tema 'No Time to Die', nombrado igual que el título de la cinta en inglés. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 obligó aplazar el estreno a noviembre, lo que provocó que toda la promoción se aplazase.



El videoclip, dirigido por Daniel Kleinman, entrelaza escenas de Eilish cantando con secuencias de la película, en las que se aprecia que habrá un conflicto de pareja entre 007 y la doctora Madeleine Swann, interpretada por Léa Seydoux.



También puede observarse que Bond tendrá un dilema interno, al aparecer el espía con la mirada pensativa en varios momentos del clip. El vídeo cuenta también con épicas escenas en las que se puede ver a Craig y a Lashana Lynch en plena acción.



El lanzamiento de este videoclip confirma que Universal, de momento, no planea retrasar más el estreno de 'Sin tiempo para morir', programado para noviembre. Sin duda, algo positivo para las salas de cine, puesto que, tras los aplazamientos de 'Wonder Woman 1984', 'Viuda Negra' y 'Muerte en el Nilo', se convertirá en el primer gran blockbuster en estrenarse tras 'Tenet'.