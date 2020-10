Coronavirus.- Italia registra su peor dato desde finales de abril y suma más de 2.500 casos

01/01/1970 Una familia pasea con mascarilla por Roma POLITICA EUROPA ITALIA INTERNACIONAL GENNARO LEONARDI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Conte propone prorrogar el estado de emergencia hasta finales de enero



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Italia ha registrado este jueves su peor dato de contagios diarios desde el 29 de abril tras sumar más de 2.500 nuevos casos de COVID-19 en el último día, según los últimos datos oficiales, conocidos después de que el primer ministro, Giuseppe Conte, haya desvelado que el Gobierno prevé prorrogar el estado de emergencia hasta finales de septiembre.



Los 2.548 positivos confirmados en las últimas 24 horas suponen un fuerte aumento con respecto a los 1.851 de la víspera y sitúan el balance total de casos en 317.409. El aumento se explicaría en parte por la cifra de test realizados, un récord de más de 118.000, 13.000 más que el miércoles.



El incremento ha venido motivado por el elevado número de casos confirmados en Véneto, donde se han registrado 445 casos, mientras que Campania, el principal foco en los últimos días, ha sumado otros 390, y en Lombardía, la región más castigada hasta ahora, ha habido otros 324 positivos.



También ha habido un ligero aumento en el número de fallecidos, 24, si bien está en línea con la cifra de los últimos días y con la del jueves, cuando se contabilizaron 19 decesos. Así las cosas, la pandemia se ha cobrado la vida hasta el momento de 35.918 personas en Italia.



Por lo que se refiere a los pacientes en la UCI siguen aumentando y son ya 291, once más, mientras que 228.844 personas han conseguido ya superar la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, con otras 1.140 que han recibido el alta en el último día.



PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA



Entretanto, Conte ha indicado este jueves que el Gobierno propondrá la prórroga del estado de emergencia en el país por la pandemia de coronavirus hasta finales de enero, al tiempo que ha apostado por que las medidas de restricción se adopten a nivel central y no regional.



El primer ministro ha explicado que dado que la situación "sigue siendo crítica aunque la curva de contagios esté bajo control", el Gobierno considera que hace falta mantener el estado de emergencia, que estaba previsto que expirara el próximo 14 de marzo. Por ello, ha precisado, "acudiremos al Parlamento a proponer la prórroga (...) hasta finales de enero de 2021".



Preguntado sobre la posibilidad de nuevos confinamientos a nivel regional debido al aumento en los contagios, el primer ministro ha sostenido que "no se puede andar de forma separada".



Así, ha apostado por seguir "trabajando como hemos hecho hasta ahora, en plena coordinación" entre el Gobierno central y las regiones. "Tenemos un sistema de vigilancia muy preciso y sofisticado. Por tanto debemos trabajar a nivel central, en coordinación obviamente con las regiones y las autoridades locales, para asumir decisiones cuando sean necesarias", ha sostenido, según informa la agencia ADNKronos.