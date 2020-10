Cobre anota mayor caída desde marzo ante temor por crecimiento

(Bloomberg) -- El cobre registró su mayor contracción desde marzo en medio de preocupaciones sobre el ritmo de la recuperación económica, debido a que los operadores buscaban señales de avance en las conversaciones de estímulo fiscal en Estados Unidos.

La actividad manufacturera en EE.UU. se expandió en septiembre menos de lo previsto, según un informe dado a conocer el jueves, mientras que las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo del país se mantuvieron muy por encima de los niveles previos al virus. La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, dijo que todavía hay grandes diferencias que solucionar en las negociaciones sobre un paquete de estímulo fiscal con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El cobre, considerado un barómetro económico, ha subido durante seis meses consecutivos en una apuesta por mejorar el crecimiento global y la escasez de suministros. Ahora, los inversionistas dicen que se necesita un mayor estímulo, mientras que los anuncios de despidos de empresas como United Airlines Holdings Inc., Walt Disney Co. y Royal Dutch Shell Plc generan preocupación de que la recuperación pueda decaer.

“El catalizador a corto plazo en los mercados son las actuales conversaciones de estímulo y si estas resultan en un acuerdo”, dijo Edward Meir, analista de ED&F Man Capital Markets, en un informe.

El cobre también se vio bajo presión debido a que un feriado de ocho días en China dejó al margen al mayor consumidor del metal. Los mercados suelen experimentar una fuerte liquidación antes de importantes festividades, según Peter Mooses, estratega sénior de mercado de RJO Futures.

“Creo que esto es algo que podría durar poco”, señaló Mooses por teléfono. “Esperamos ver un repunte cuando China regrese al mercado. Es probable que volvamos a donde estábamos”.

Mientras tanto, la escasez de suministros, que fue un gran impulsor del repunte de seis meses, está mostrando señales de ceder. Los inventarios de cobre almacenados que monitorea la Bolsa de Metales de Londres aumentaron en los primeros tres días de esta semana, mientras que los diferenciales entre los precios al contado y los futuros han señalado una relajación de la oferta a corto plazo. Bloomberg Intelligence dice que la producción de cobre se recuperará en 2021 a medida que nuevos proyectos impulsen un aumento de varios años en la producción.

El cobre para entrega a tres meses cayó 4,3% para ubicarse en US$6.387 la tonelada métrica a las 5:53 p.m. en Londres, el mayor descenso desde el 18 de marzo.

Otros metales básicos también declinaron, el zinc bajó 3,2% y el aluminio, 1,4%.

Nota Original:Copper Drops Most Since March With Growth Fears Dimming Outlook

