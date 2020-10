Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Más malas noticias para el empleo, aún no se pierden todas las esperanzas de alcanzar un acuerdo de estímulo económico y la Unión Europea inicia acciones legales.

Solicitudes de beneficios por desempleo, despidos

No se espera que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo muestren mucha mejora frente al total de 870.000 de la semana pasada cuando se publiquen los datos a las 8:30 a.m. hora del Este. El número llega al tiempo que más compañías anuncian que van a seguir adelante con los despidos. American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc. reducirán, en conjunto, 32.000 puestos de trabajo. Goldman Sachs Group Inc. también está haciendo recortes. Cada vez hay más señales que apuntan a que el rápido repunte de la actividad en el tercer trimestre está próximo a detenerse.

Continúan negociando...

Las aerolíneas que anunciaron 32.000 recortes de empleos dijeron que revertirían la medida si el Gobierno acordara un apoyo adicional en los próximos días, lo que aumenta la presión sobre los políticos para llegar a un acuerdo de estímulo a último momento. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijeron que tuvieron progresos en su reunión de 90 minutos de ayer y que los demócratas de la Cámara pospusieron una votación sobre el paquete de US$2,2 billones para dar más tiempo para las negociaciones. Ahora que la Cámara se marcha de Washington, las conversaciones de hoy son una carrera contra el reloj. Si bien la contrapropuesta actual de la Casa Blanca es mayor a los US$1,5 billones ofrecidos anteriormente, el jefe de gabinete, Mark Meadows, dijo que cualquier paquete que “comience con dos” causaría un “problema real”.

Comienzan las acciones legales

La aparentemente interminable saga del brexit sigue sin terminar. Esta mañana, la Unión Europea anunció que iba a iniciar acciones legales contra el Reino Unido sobre el plan del primer ministro, Boris Johnson, para violar los términos del acuerdo del brexit. La libra cayó a raíz de la noticia. Las negociaciones sobre la relación posterior a la transición entre Gran Bretaña y la Unión Europea continúan hoy. Un informe de la consultora EY mostró que las firmas financieras con sede en Londres no están esperando el resultado de las conversaciones, debido a que el ritmo de las reubicaciones de empleos y activos se han acelerado en los últimos meses.

Los mercados suben

Los inversionistas se están tomando con algo de optimismo la continuación de las conversaciones sobre un paquete de estímulo en Washington. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0,4%. No hubo negociaciones en Japón después de que un problema técnico paralizara las transacciones durante toda la sesión. En Europa, el índice Stoxx 600 subió 0,5% a las 5:50 a.m., y las acciones minoristas y tecnológicas estuvieron entre las de mejor desempeño. Los futuros del S&P 500 apuntaron a un repunte en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue de 0,7% y el oro estaba cerca de los US$1.900 la onza.

También hoy...

Los datos semanales de solicitudes de beneficios por desempleo se acompañan del informe PCE de agosto, a las 8:30 a.m. El PMI manufacturero de septiembre se publicará a las 9:45 a.m., y los datos del gasto en construcción de agosto y la fabricación de ISM de septiembre se darán a conocer a las 10:00 a.m. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, son los oradores de política monetaria de hoy. PepsiCo Inc., Bed, Bath & Beyond Inc. y Constellation Brands Inc. informarán resultados.

