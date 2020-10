Ciencia.-Las especies invasoras crecerán un 36 por ciento para mitad de siglo

01/10/2020 Ganso egipcio (Alopochen aegyptiaca) originario de África y ahora establecido en Europa Central y Occidental. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PROFESSOR TIM BLACKBURN, UCL



Se espera que el número de especies exóticas (no nativas), en particular insectos, artrópodos y aves, aumente globalmente en un 36% a mediados de este siglo, en comparación con 2005.



Publicado en Global Change Biology, un nuevo estudio también predice la llegada de alrededor de 2.500 nuevas especies exóticas a Europa, lo que se traduce en un aumento del 64% para el continente durante el período de 45 años.



El equipo de investigación dirigido por el Centro Alemán de Investigación sobre la Biodiversidad y el Clima de Senckenberg espera que sea posible reducir este número con regulaciones de bioseguridad más estrictas.



Las especies exóticas son aquellas que los seres humanos han trasladado por el mundo a lugares donde no se encuentran de forma natural. En 2005 se habían registrado más de 35.000 especies de este tipo (fecha del catálogo mundial completo más reciente). Algunos de estos extraterrestres pueden convertirse en invasores, con impactos dañinos para los ecosistemas y las economías. Las especies exóticas son uno de los principales impulsores de la extinción de animales y plantas.



El coautor, el profesor Tim Blackburn (Centro de Investigación sobre Biodiversidad y Medio Ambiente de la UCL y el Instituto de Zoología, ZSL) dijo: "Nuestro estudio predice que las especies exóticas continuarán agregándose a los ecosistemas a tasas elevadas durante las próximas décadas, lo que es preocupante ya que esto podría contribuir al cambio y la extinción dañinos de la biodiversidad.



"Pero no somos espectadores indefensos: con un esfuerzo global concertado para combatir esto, debería ser posible frenar o revertir esta tendencia".



Para el estudio, el equipo de investigación desarrolló un modelo matemático para calcular por primera vez cuántos extraterrestres más se esperarían para 2050, basándose en los tamaños estimados de los grupos de fuentes --las especies que podrían terminar convirtiéndose en invasoras-- y la dinámica de las invasiones históricas bajo un escenario de 'business as usual' que asume una continuación de las tendencias actuales.



El modelo predice un aumento del 36% en el número de especies de plantas y animales exóticas en todo el mundo para 2050, en comparación con los niveles de 2005.



El estudio identifica altos niveles de variación entre regiones. El mayor aumento se espera en Europa, donde el número de especies exóticas aumentará en un 64% a mediados de siglo. Se prevé que los puntos calientes extraterrestres adicionales incluirán latitudes templadas de Asia, América del Norte y América del Sur. El menor aumento relativo de especies exóticas se espera en Australia.



Europa también verá el mayor aumento en el número absoluto de especies exóticas, con alrededor de 2.500 nuevos alienígenas pronosticados.



El autor principal, el doctor Hanno Seebens (Centro de Investigación sobre la Biodiversidad y el Clima de Senckenberg, Alemania) dijo: "Estos incluirán principalmente a recién llegados poco llamativos, como insectos, moluscos y crustáceos. Por el contrario, habrá muy pocas nuevas especies de mamíferos exóticos como el mapache conocido ".



El coautor, el Dr. Franz Essl (Universidad de Viena) agregó: "Se espera que los aumentos sean particularmente grandes para los insectos y otros artrópodos, como los arácnidos y los crustáceos. Prevemos que el número de extraterrestres de estos grupos aumentará en todas las regiones del mundo a mediados de siglo, casi un 120% en las latitudes templadas de Asia ".



El estudio también predice que la tasa de llegada de especies exóticas seguirá aumentando, al menos en algunos grupos de animales. A nivel mundial, para 2050, las especies exóticas de artrópodos y aves en particular llegarán más rápido que antes, en comparación con el período 1960-2005. En Europa, se espera que aumente la tasa de nuevas llegadas exóticas para todos los grupos de plantas y animales excepto los mamíferos.



No se vislumbra ni una reversión ni siquiera una desaceleración en la propagación de especies exóticas, ya que se espera que el comercio y el transporte mundiales aumenten en las próximas décadas, permitiendo que muchas especies se infiltran en nuevos hábitats como polizones.



El doctor Seebens dijo: "No podremos evitar por completo la introducción de especies exóticas, ya que esto significaría severas restricciones en el comercio internacional.



"Sin embargo, regulaciones más estrictas y su aplicación más rigurosa podrían ralentizar enormemente el flujo de nuevas especies. Los beneficios de tales medidas se han demostrado en algunas partes del mundo. Las regulaciones todavía son comparativamente laxas en Europa, por lo que hay un gran potencial aquí para nuevas medidas para frenar la llegada de nuevos extraterrestres ".