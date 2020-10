China.- La líder de Hong Kong reafirma su adhesión a Pekín y critica las "hostilidades" extranjeras contra la región

01/10/2020 La líder del Gobierno regional de Hong Kong, Carrie Lam POLITICA JAPÓN ASIA ASIA HONG KONG ASIA CHINA INTERNACIONAL KEITH TSUJI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La líder de Hong Kong, Carrie Lam, ha defendido este jueves el control de China sobre la región y ha asegurado que su Gobierno continuará trabajando con Pekín para "salvaguardar la seguridad nacional", pese a las "hostilidades" y la "severidad" de las potencias extranjeras.



"No importa cuán severos sean algunos gobiernos extranjeros, ni las acusaciones injustificadas o las agresivas sanciones que nos lancen, mi Gobierno y yo continuaremos sin miedo cumpliendo con nuestro deber de salvaguardar la seguridad nacional de acuerdo con la ley", ha dicho.



Lam se manifestado en estos términos durante los festejos por el Día Nacional de China de los que ha formado parte, durante la celebración de los mismos en el distrito de Wan Chai, en el norte de la isla de Hong Kong.



"Si queremos que Hong Kong siga avanzando debemos comprender correctamente la relación entre un país y dos sistemas, y actuar de acuerdo con la Constitución y la leyes básicas," ha dicho Lam, quien ha defendido también la adhesión al Gobierno de Pekín para superar la "difícil situación económica" que vive la región.



"El Gobierno central siempre nos brinda un fuerte respaldo y ayuda para mantener la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong, ya sea sean buenos o malos tiempos", ha continuado, tal y como ha informado el periódico 'South China Morning Post'.



La líder del Gobierno regional de Hong Kong no ha querido tampoco pasar por alto lo que ha considerado como una "inquebrantable determinación" por parte de Pekín para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.



"Con la excepción de China, la situación epidémica en todo el mundo no muestra signos de disminuir. Al reprimir vigorosamente y controlar estrictamente la epidemia, nuestro país ya ha recuperado su impulso económico", ha dicho.



Además de agradecer a China la ayuda brindada contra la pandemia, Lam ha recordado también como el gigante asiático ya ayudó a la región en otras situaciones con ciertas similitudes a las actuales, como el brote del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2003, o las crisis económicas de 1997 y 2008.



Horas antes del acto de izar la bandera que Lam ha presidido junto a otras autoridades tanto de Hong Kong, como de China, un grupo de cuatro manifestantes encabezados por Leung Kwok Hung, quien fue parte del Consejo Legislativo en 2004, marcharon, como de costumbre, hacia el lugar donde tuvo lugar la ceremonia de transferencia de soberanía de Hong Kong para exigir el fin del Gobierno de partido único y justicia por la represión en la Plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989.