China.- Decenas de detenidos en Hong Kong en una protesta contra Pekín no autorizada

HONG KONG, 1 (DPA/EP)



Cientos de manifestantes han desafiado el amplio despliegue policial y se han concentrado este jueves en Hong Kong coincidiendo con el Día Nacional de China, en el marco de unas protestas no autorizadas que se han saldado con unos 70 detenidos, según el balance oficial.



En concreto, la Policía tenía confirmadas hasta media tarde 69 detenciones, la gran mayoría de ellas de personas acusadas de participar en una reunión ilegal. Este delito, recurrente desde las movilizaciones de 2019, se castiga en Hong Kong con penas de cárcel de hasta cinco años.



Las fuerzas de seguridad ya habían desplegado unos 6.000 agentes en previsión de que hubiese manifestaciones pese a no estar autorizadas, según el periódico 'The South China Morning Post'. El 1 de octubre ha sido tradicionalmente una fecha elegida por opositores y activistas para mostrar su malestar con Pekín.



En las concentraciones de este año, repartidas por distintos enclaves, se han coreado consignas a favor de "liberar" Hong Kong antes de que la Policía interviniese para dispersar a los manifestantes. A contrario que en otras ocasiones, los manifestantes han vestido ropa común para camuflarse rápidamente entre la multitud.