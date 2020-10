Chiara Ferragni, embarazada de su segundo hijo

MADRID, 1 (CHANCE)



Chiara Ferragni acaba de anunciar, a través de su cuenta de Instagram y con una tierna fotografía en la que su hijo Leo sostiene una ecografía, que está embarazada de nuevo. La influencer italiana y su marido, el rapero Fedez darán la bienvenida en los próximos meses a su segundo hijo, del que todavía no han desvelado el sexo.



"Nuestra familia crece. Leo va a ser hermano mayor", ha sido la manera con la que la modelo ha querido compartir esta gran noticia con sus 21 millones de seguidores en Instagram. Entre los miles de comentarios que ya acumula la publicación, no podemos dejar de comentar el de Fedez, que con gran sentido del humor ha señalado que "no sabía nada".



Este embarazo es muy deseado para Chiara, puesto que la influencer siempre ha declarado que le gustaría darle hermanitos al pequeño Leocino, que el próximo mes de marzo cumplirá tres años. De momento, la italiana no ha desvelado más detalles de su estado de buena esperanza, pero estamos deseando verla luciendo sus primeras curvas premamá.