Chiara Ferragni anuncia que será mamá por segunda vez

Imagen de Instagram de Leone, el hijo primogénito de Chiara Ferragni y Fedez, sosteniendo una ecografía. EFE

Madrid, 1 oct (EFE).- La “influencer” y empresaria italiana Chiara Ferragni y su marido, el rapero Fedez anuncian que serán padres de su segundo hijo en las redes sociales.

Chiara Ferragni (Cremona, 1987), la “influencer” con 21 millones de seguidores en Instagram que saltó a la fama gracias a su blog “The Blond Salad” en 2009, ha anunciado mediante Instagram su embarazo, en una fotografía en la que Leo, su hijo primogénito, muestra una ecografía acompañando la imagen del texto “Nuestra familia crece. Leo se convertirá en hermano mayor”

La que comenzó siendo pionera en blogs de moda, con un portal de 100.000 visitas al día según New York Magazine, es actualmente una de las “influencers” mas cotizadas del planeta, además de poseer su propia firma de moda, “Chiara Ferragni Collection”, mediante la cual ha realizado colaboraciones con marcas como Lâncome, Louis Vuitton, Chanel o Burberry, entre otros.

La italiana y su éxito son estudiados como referentes en universidades como Harvard, gracias a su fortuna valorada en más de seis millones de euros (más de 7 millones de dólares) generados por su propia compañía, formada por tan solo dieciséis personas menores de treinta años, al igual que la misma Ferragni, considerada según Forbes como una de los 30 creativos menores de 30 años con éxito, saltando del “egoblog” al mundo empresarial.

Ferragni dio a conocer su relación con el cantante italiano Fedez en 2016, con el que vive a caballo entre Los Ángeles y Milán, y con quien tuvo a su primer hijo, Leo, en 2018, unos meses antes de contraer matrimonio en Sicilia en un parque temático creado para la boda de la pareja que todos los invitados fotografiaron y convirtieron en protagonista de Instagram durante el enlace.

Mientras para los Ferragni el uno de octubre se convierte en un día feliz y memorable, el cantante John Legend y su pareja, la modelo Chrissy Teigen, embarazada de cinco meses, han comunicado que han perdido al bebé que esperaban, debido a un excesivo sangrado de la placenta, según publicaba la pareja en Instagram.

Legend y Teigen, padres de Luna y Miles (4 y 2 años respectivamente) habían hecho público hace tan solo un mes que estaban esperando su tercer hijo, mediante un videoclip en el que se podía apreciar la barriga de embarazada de la modelo, que llevaba desde comienzos de septiembre en reposo y hace dos días fue ingresada en el hospital.

“Estamos conmocionados y en el tipo de dolor profundo del que solo se escucha hablar, un tipo de dolor que nunca habíamos sentido. No pudimos darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas de transfusiones de sangre.Simplemente no fue suficiente”, explicaba la modelo en un largo texto de Instagram.

La pareja, consolidada como una de las más unidas en el panorama de “celebrities” estadounidenses y caracterizada por su cercanía con los fans a través de publicaciones de Instagram, había hablado públicamente de sus problemas para concebir a sus dos hijos, y comparte ahora su tránsito por este momento difícil, juntos y en familia.