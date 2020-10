Casa Real.- Echenique subraya que en la polémica sobre la monarquía lo "grave" es la llamada a Lesmes y no los tuit críticos

01/10/2020 El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España) a 1 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha mostrado sorprendido por el revuelo sobre la monarquía se centre en dos tuits críticos de ministros de la formación cuando lo "grave", en su opinión, es la "filtración" de la llamada del Rey Felipe VI al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, tras el veto a su asistencia en el acto de entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona.



En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, ha indicado que le llama la atención esa "disonancia" y el hecho de que portavoces de la oposición incidan en los comentarios en redes del vicepresidente, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pero "no suponga un escándalo" para ellos esa filtración.



Echenique ha dicho que el revelar esa llamada a los medios implica dos opciones, que la filtración venía con el "asentimiento" de Zarzuela o sin su permiso, y ambas opciones "son malas". "Esa llamada puede significar muchas cosas y ninguna buena", ha remachado.



Por otro lado, ha criticado que el CGPJ, con mandato "caducado" desde hace dos años y "sin legitimidad" para desempeñar el gobierno de los jueces, utilice a la monarquía contra el Gobierno. "Es duro", ha remachado.



RESPONSABILIZA A LA "DERECHA" DE LA CRISPACIÓN



Sobre los últimos episodios de crispación en el Congreso, Echenique ha atribuido ese clima a la bancada de la "derecha" conformada por PP, Cs y Voz que, en su opinión, no paran de "interrumpir", "aporrear" desde su escaño e incluso "insultar", cuando el resto de parlamentarios están defendiendo sus posiciones con "firmeza" pero "tranquilos".



A su juicio, esta actitud de estos partidos para "enfangar" el debate parlamentario se debe a que "están fuera del Gobierno" y ahora comprueban que el actual Ejecutivo, que pensaba que iba a caer "enseguida", es sólido y estará por "muchos años".



En cuanto a la polémica intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que comparó al Rey con un diputado de Vox, Echenique ha dicho que entiende que haya personas que el contenido de determinadas intervenciones, enmarcadas todas en la libertad de expresión, no le parezca bien.



Por ejemplo, ha subrayado que hay intervenciones en el Congreso que imputan delitos a Podemos que no ha cometido. En el caso de Rufián, ha defendido que es un diputado que "no interrumpe a nadie ni aporrea su escaño" cuando se le interpela de forma crítica.



"El contenido de las intervenciones nos puede parecer mejor o peor, pero no se puede insultar ni interrumpir", ha zanjado para recriminar el comportamiento "bronco" de los partidos de la "derecha".



LAS DEMANDAS CONTRA PODEMOS NO TIENEN BASE



Preguntado sobre si ha diferencia para crear una comisión de investigación sobre el caso 'kitchen' y no sobre la presunta financiación irregular de la formación morada, el portavoz de Unidas Podemos ha respondido que sí por una cuestión "importante" y es que todas las denuncias contra el partido han quedado archivadas".



Así, ha insistido en que las demandas cursadas "no tienen base" y solo buscan "poner en duda su honorabilidad", mientras que el PP tiene "muchos" dirigentes "en prisión" y condenas que han demostrado que "han robado dinero público a espuertas".



Todo ello, unido a los indicios que implican a la cúpula del partido en esta presunta trama de espionaje, justifican para Echenique el constituir esa comisión de investigación.