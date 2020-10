Carballés desquicia a Shapovalov en 5 sets

EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 1 oct (EFE).- Épica victoria del español Roberto Carballés frente al prodigio canadiense Denis Shapovalov en Roland Garros, 7-5, 6-7(5), 6-3, 3-6 y 8-6 en cinco horas de juego, su primer triunfo en un partido a 5 sets y su primera victoria contra un "top 10", que le mete por vez primera en tercera ronda de un Grand Slam.

El español se aferró a la victoria con fe hasta el último instante y, en dos ocasiones, rompió el servicio del reciente semifinalista en Roma cuando sacaba para ganar el partido en la manga definitiva.

"Estoy muy feliz de mi victoria ante un rival muy importante, he tratado de mantenerme sólido", dijo el español.

Es la victoria más brillante del tenista de 27 años, 101 del mundo, que encadena por vez primera tres triunfos desde que el tenis volvió tras la pandemia.

Carballés completó un partido serio, que llegó a desquiciar al cuartofinalista del Abierto de Estados Unidos, obligado a arriesgar, lo que le hizo multiplicar los errores.

El español dispuso incluso de un servicio para colocarse 2 sets a cero, pero no lo aprovechó.

No se vino abajo Carballés, que siguió creyendo en sus opciones, aunque vio como Shapovalov llevaba el partido a una quinta manga, un terreno en el que nunca había logrado un triunfo el español.

El canadiense parecía encontrar su tenis y dispuso de dos ocasiones de su servicio para ganar el partido. Pero se encontró con la fe de Carballés, que en ambos casos arrebató el saque a su rival y se mantuvo en la partida.

Totalmente desquiciado, Shapovalov cedió finalmente el partido y naufragó en su intento de disputar la tercera ronda de París por vez primera en su joven carrera.

Carballés se medirá por una plaza en los octavos contra el búlgaro Grigor Dimitrov, que derrotó al eslovaco Andrej Martin por 6-4, 7-6(5) y 6-1 en dos horas y 15 minutos.

Albert Ramos, por su parte, tuvo pocas opciones ante el húngaro Marton Fucsovics, que se impuso por 7-6(2), 6-3 y 7-5 en algo más de 3 horas.