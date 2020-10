Cambian la fecha de la tercera pelea entre Fury y Wilder

En la imagen, el campeón de peso pesado, el británico Tyson Fury. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Nueva York, 30 sep (EFE).- La tercera pelea entre el campeón de peso pesado, el británico Tyson Fury, y el estadounidense Deontay Wilder, no se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre como estaba planeado.

Lo anterior, de acuerdo con Bob Arum, promotor de la Top Rank, que tiene los derechos de organización del combate.

Arum explicó que el motivo de la cancelación es que ese día "hay cinco partidos de campeonato de conferencia del fútbol americano colegial esa noche, más dos encuentros de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El promotor agregó que "así que no podemos llevar a cabo la pelea el día 19", e indicó que "estamos viendo otras fechas alternativas, que aun no hemos definido".

Es posible que la pelea no se programe más tarde, a principios de 2021, sino que se adelante un poco en ese mismo mes de diciembre.

Arum indicó que su organización Top Rank está planeando una cartelera para el 12 de diciembre que presentará al campeón mundial de peso ligero junior del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Miguel Berchelt, y su compatriota Óscar Valdez.

El veterano promotor señaló que el plan es que el combate Fury-Wilder III se lleve a cabo en el Allegiant Stadium, sede de los Raiders de Las Vegas de la NFL, con asientos limitados y pautas de distanciamiento social.

"Definitivamente será en el Estadio Allegiant", afirmó Arum, quien agregó que "los Raiders, la ciudad y todos están de acuerdo que se celebre allí la pelea".

Fury, de 32 años, y Wilder tuvieron un combate nulo controvertido en su primer combate celebrado en diciembre del 2018 en el Staples Center de Los Ángeles.

En la revancha del 22 de febrero, Fury dejó nocáut técnico a Wilder, de 34 años, en el séptimo asalto y ganó el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas.