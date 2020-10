Cámara de Turismo de Nicaragua preocupada por restricciones por la COVID-19

En la imagen la presidenta de por la Cámara Nicaragüense de Turismo (Canatur), Lucy Valenti. EFE/Jorge Torres

Managua, 30 sep (EFE).- La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) expresó este miércoles su preocupación por las restricciones de ingreso a Nicaragua ante la pandemia de la COVID-19, debido a que, a su juicio, impiden el retorno de los vuelos internacionales a un país que sufre una crisis económica desde 2018.

Según la presidenta de la Canatur, Lucy Valenti, hasta ahora solamente la aerolínea colombiana Avianca ha renovado sus vuelos a Nicaragua, pero no descartó que pueda replantear su decisión debido a los reclamos de viajeros que se han quedado sin abordar a causa de las restricciones que exigen las autoridades nicaragüenses, para ingresar a su territorio.

Actualmente Nicaragua exige a las líneas aéreas que presenten un protocolo sanitario para enfrentar la COVID-19 con al menos 72 horas antes de realizar la operación, más un certificado de fumigación, y la lista "detallada de pasajeros ingresando y saliendo, con copia de sus pasaportes", así como las especificaciones y limitaciones de operación de la compañía y certificado médico de los tripulantes.

Adicionalmente el país exige otros requisitos ordinarios como la licencia de tripulación, póliza de seguro, certificado de operador aéreo, certificación de aeronavegabilidad y matrícula, además del formulario de sobrevuelo y aterrizaje.

"Es muy complicado para la línea aérea hacerse cargo de recibir las pruebas y luego enviarlas al Gobierno, porque no es un tema de atención al cliente normal de las líneas aéreas. Eso implica más personal", señaló Valenti a través de una teleconferencia.

Aseguró que uno de los dos vuelos que han llegado a Managua dejó a 50 personas y el otro a 70, debido a esas restricciones.

IMPACTO EN SECTOR HOTELERO

"Esto ha afectado al turismo que ha tomado medidas (ante la pandemia), estableciendo protocolo para poder mitigar el tema del coronavirus. La preocupación que tenemos los empresarios es que se están quedando muchos pasajeros por el tema de la COVID-19", indicó.

"La preocupación que tenemos con todo lo que está pasando, con Avianca, es que eventualmente la línea aérea pueda tomar la decisión de volver a cancelar los vuelos por esta problemática, y esto reafirma a las otras líneas aéreas que si esas medidas no se flexibilizan no van a empezar a volar", agregó.

Las exigencias del Gobierno nicaragüense están impactando en el sector hotelero que podría cerrar el año con apenas el 13 % de ocupación, según la empresaria.

Valenti insistió en que el sector turismo atraviesa "un panorama muy difícil, muy dramático, y el hecho de que las líneas aéreas todavía no hayan comenzado a volar, profundiza más la problemática".

"Este año, con toda esta situación, aparte de la crisis sociopolítica, la crisis pandémica, y el hecho de que no podamos todavía iniciar operaciones aéreas, nos da un cierre negativo, bastante negro para la actividad turística", recalcó.

En 2019 el turismo dejó 430 millones de dólares a Nicaragua, una cantidad inferior a los 544,4 millones de dólares de 2018, que a su vez bajó en más de un tercio con respecto a los 840,5 millones de dólares percibidos en 2017, según las cifras oficiales.

El Banco Central de Nicaragua espera una caída del -4 % a -4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) previó un -5,9 %, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) un -6 %.