Calderón reconoce que el Guadalajara debe ser más constante en el Apertura

Cristian Calderón (i) de Chivas, disputa el balón con George Corral (d) de Puebla, durante el juego correspondiente a la jornada 3 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, en el estadio Akron de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 1 oct (EFE).- El centrocampista de las Chivas de Guadalajara Cristian Calderón aseguró este jueves que a su equipo le urge dejar atrás la falta de constancia en el torneo Apertura, si pretende clasificarse de forma directa a la liguilla.

"No hemos tenido constancia, pero estamos decididos a que los partidos que nos restan lo vamos a hacer de las mejor manera porque queremos estar en los primeros cuarto lugares y no pelear el repechaje", dijo en videoconferencia de prensa.

En el presente torneo los cuatro primeros de la clasificación entrar de manera automática a la liguilla, fase decisiva del campeonato, cuyos otros cuatro sitios serán disputados en una repesca entre los ocupantes de los sitios del octavo al duodécimo.

Chivas descendió al séptimo lugar con 18 puntos de 36 posibles al sumar cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas.

El zaguero consideró que Chivas está en deuda con la afición por la irregularidad en el torneo.

"No se nos han dado los resultados, tal vez estamos en deuda con la institución, con la afición y con nosotros mismos. Falta poco y vamos a hacerlo de la mejor manera.Este Chivas tiene que terminar en los primeros lugares", indicó.

El "Chicote" Calderón, quien regresó al primer equipo tras jugar varios partidos con la filial de primera A, admitió que le ha costado trabajo llegar al nivel futbolístico que tenía en su anterior equipo, el Necaxa.

"No tengo miedo en decirlo, estoy en deuda con los aficionados que quieren ver al Chicote que estaba en Necaxa, no estoy lejos, voy a llegar a ese nivel que tenía antes, a ese Chicote que la afición Rojiblanca quiere ver", afirmó.

El "Rebaño sagrado" enfrentará el domingo a los Xolos de Tijuana una plaza en la que Chivas se le han dificultado las victorias, indicó el jugador.

En este torneo no hay un equipo fácil, todos están compitiendo al nivel y va a ser un partido difícil, intenso, en un campo como el de Tijuana no va a ser fácil, pero vamos decididos, nos hace falta ganar de visitante", señaló.