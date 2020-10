Brasil.- Un estudio en la Amazonía muestra que es posible avanzar en la conservación de ecosistemas de agua dulce en peligro

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ambientales en la Amazonía brasileña muestra que proyectos de conservación rediseñados podrían generar grandes beneficios para los ecosistemas críticos de agua dulce, lo que aumenta las esperanzas para el futuro de miles de especies, publicado en la revista 'Science'.



Aunque ocupa menos del uno por ciento de la superficie de la Tierra, el agua dulce alberga alrededor de una décima parte de todas las especies conocidas, incluido un tercio de todos los vertebrados. También son vitales para regular el clima y como fuente de alimento y combustible para la población local pero, a pesar de su naturaleza fundamental, los ecosistemas de agua dulce están mucho más amenazados que sus contrapartes terrestres y marinas.



Durante los últimos 50 años, las poblaciones de vertebrados de agua dulce se han desplomado en un 83 por ciento, más del doble de la caída de vertebrados terrestres y marinos, que han disminuido en alrededor del 40 por ciento durante el mismo período.



Esta drástica caída en la biodiversidad de agua dulce ha sido causada por una combinación de factores impulsados por el hombre que incluyen: pérdida y degradación del hábitat; sobreexplotación y sobrepesca; brote de algas; construcción de presas; y la introducción de especies exóticas. Estas presiones ahora se ven amplificadas por tensiones adicionales como el cambio climático, los microplásticos y la contaminación bioquímica.



Los investigadores consideran que se necesitan urgentemente nuevas medidas de conservación a nivel mundial para ayudar a abordar la difícil situación de los ecosistemas de agua dulce y las especies que viven en ellos. Sin embargo, a pesar de todo esto, los ecosistemas terrestres han recibido mucha más atención de los científicos de la conservación que los ecosistemas de agua dulce.



El nuevo estudio evaluó más de 1.500 especies terrestres y de agua dulce en la Amazonía brasileña. Los principales grupos de especies de agua dulce que los científicos observaron incluyeron peces, libélulas, efímeras, moscas de piedra y caddis. También observaron especies terrestres, incluidas plantas, aves y escarabajos peloteros.



La investigación, realizada por Sustainable Amazon Network, una colaboración de investigación que involucra a científicos de Brasil, Europa, Estados Unidos y Australia, analizó qué tan bien se protegen las especies de agua dulce a través de esfuerzos de conservación dirigidos a las especies terrestres.



La coautora principal, la doctora Cecilia Gontijo Leal, de la Universidad de São Paulo, explica que "los proyectos de conservación generalmente se enfocan en proteger las especies que viven en la tierra".



"Si se consideran las especies de agua dulce, simplemente se supone que serán protegidas de manera incidental, es decir , por casualidad, como resultado de los esfuerzos para conservar las especies terrestres --prosigue--. Sin embargo, mostramos que es probable que las iniciativas de conservación basadas en la tierra protejan solo el 20% de las especies de agua dulce que se habrían protegido mediante la conservación centrada en el agua dulce. Para abordar el problema del agua dulce crisis de biodiversidad, las especies de agua dulce deben incorporarse explícitamente en la planificación de la conservación".



Luego, los investigadores consideraron cuánto podría aumentarse la protección del agua dulce mediante acciones de conservación que consideren simultáneamente tanto las especies terrestres como las de agua dulce.



Descubrieron que los esfuerzos de conservación con un mayor enfoque en los entornos de agua dulce podrían generar grandes beneficios positivos para estos ecosistemas, sin afectar negativamente a los ecosistemas terrestres.



El coautor principal, el doctor Gareth Lennox, de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, señala que, "a través de una planificación integrada que incorpora información tanto sobre especies de agua dulce como terrestres, encontramos que la protección de las especies de agua dulce se puede aumentar hasta en un 600% sin reducir la protección de especies terrestres. presenta una gran oportunidad para la conservación, donde la protección de un grupo de especies no requiere pérdidas de protección para otros ni aumentos significativos de fondos".



El estudio también abordó el desafío de cómo poner esto en práctica. Las especies terrestres generalmente han sido el foco de los esfuerzos de conservación, por lo tanto, falta información sobre la distribución de especies de agua dulce en muchos lugares, especialmente en las regiones tropicales donde se encuentran la mayoría de las especies. Esto plantea un problema para la planificación de la conservación: cómo se protegen las especies si no se sabe dónde están.



Los investigadores desarrollaron un nuevo método para proteger especies de agua dulce en estas circunstancias. El profesor Silvio Ferraz, de la Universidad de São Paulo, explica: "Las especies de agua dulce dependen de manera crucial de la conectividad de los sistemas fluviales. Al diseñar redes de reservas de conservación que tengan en cuenta dicha conectividad, descubrimos que la protección del agua dulce aún podría duplicarse. Esto muestra que existen pocos impedimentos para mejorar enormemente la conservación del agua dulce en regiones del mundo con pocos datos".



Por su parte, el profesor Jos Barlow, de la Universidad de Lancaster, resume las implicaciones del estudio: "La urgencia de la crisis de biodiversidad que ahora enfrenta la humanidad significa que ya no podemos pasar por alto las muchas especies importantes y en peligro de extinción que habitan en aguas dulces. Nuestros hallazgos muestran que la conservación que piensa en los ecosistemas y los hábitats pueden proporcionar resultados sustancialmente mejorados en comparación con esfuerzos más específicos".



Aunque el estudio no abordó métodos de conservación específicos para especies de agua dulce o terrestres, los investigadores señalan puede utilizarse como guía para identificar áreas prioritarias en otros lugares, lo que informará el desarrollo y despliegue de los métodos de conservación más adecuados.