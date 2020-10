Bolsa de Tokio cesa operaciones todo el día por fallo técnico

Edificio de la Bolsa de Tokio (TSE) en Tokio.

(Bloomberg) -- La Bolsa de Tokio suspendió las operaciones durante todo el día del jueves, congelando la compra y venta de miles de empresas, en la peor interrupción registrada por la tercera bolsa del mundo en tamaño.

Japan Exchange Group Inc., operadora de la Bolsa de Tokio, dijo que el problema se produjo debido a un cambio sin éxito a sistemas de seguridad auxiliares tras un fallo de hardware. La bolsa reemplazará los equipos y reiniciará sus sistemas hoy, y espera poder reanudar las operaciones con normalidad el viernes, dijo el presidente de la bolsa, Koichiro Miyahara, en una rueda de prensa en Tokio.

El problema ha apagado el ánimo de los inversores tras un rendimiento positivo del mercado de valores de EE.UU. y los cierres de otros mercados importantes de la región, entre ellos China, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán por días festivos. También se produce en el primer día de un nuevo trimestre y de la segunda mitad del año fiscal de Japón, cuando los volúmenes de negociación generalmente serían altos, ya que muchos fondos ajustan sus posiciones.

El fallo fue la primera interrupción de la negociación durante un día completo desde que la bolsa pasó de ser un corro de negociación a voces a un sistema completamente electrónico en 1999. Los fallos de sistema anteriores solo habían afectado parte de la jornada bursátil.

“Esto es muy problemático: cuando suceden cosas como esta, la confianza de los inversores en el mercado japonés se ve afectada”, dijo Ryuta Otsuka, estratega de Toyo Securities Co. “Podría lastrar la renta variable de Japón”.

El secretario jefe de gabinete, Katsunobu Kato, el principal portavoz del Gobierno, dijo que era “extremadamente lamentable” que las oportunidades de negociación hayan sufrido un impacto. La Agencia de Servicios Financieros está considerando ordenar a la bolsa que emita un informe que detalle la causa del problema y los pasos que tomará para evitar que vuelva a suceder, según informó Kyodo.

