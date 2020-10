Bolivia.- Los últimos sondeos dan favorito al MAS pero dejan la puerta abierta a una segunda vuelta electoral en Bolivia

01/10/2020 Manifestación en apoyo al expresidente Evo Morales celebrada en Madrid. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL JOHN MILNER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Las últimas encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia siguen dando como favorito al Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, con el 30,6 por ciento de los apoyos, pero dejan la puerta abierta a una segunda vuelta, tras la subida en los sondeos de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), con casi el 25 por ciento.



Hasta el momento la candidatura del MAS, en esta ocasión encabezada por el que fuera ministro de Economía de Morales, Luis Arce, partía con amplia ventaja con respecto a sus competidores, según mostraban el resto de sondeos que se habían realizado antes del estallido de la crisis del coronavirus.



Las últimas publicadas hace tan solo dos semanas, colocaban a Arce como la primera opción entre los bolivianos con una intención de voto de casi el 40 por ciento, muy por delante de la presidente interina, Jeanine Áñez, cuarta en las encuestas, con apenas un 10 por ciento en el mejor de los casos, quien a las pocas horas decidió abandonar la carrera presidencial para no "dividir" más el voto.



El principal escollo para que el MAS vuelva al Palacio Quemado no es otro que la colación Comunidad Ciudadana liderada por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), con el 24,7 por ciento de los apoyos, según la encuesta de Ciesmori, que han publicado medios de comunicación bolivianos.



Le sigue la muy conservadora alianza Creemos, del siempre beligerante con Morales y el MAS, Luis Fernando Camacho, con el 12,7 por ciento en intención de apoyo, que le daría, según estas cifras, la llave de la gobernabilidad del país.



De acuerdo con estos resultados, el Senado, donde se necesita 19 escaños para tener la mayoría, estaría formado por tres fuerzas políticas, ya que el resto de las otras cuatro candidaturas no alcanzan el cinco por ciento de los sufragios.



El partido de Morales perdería seis escaños con respecto a la actual distribución de la cámara, pasando de 25 a 16. El MAS ganaría las elecciones en La Paz, Pando, Oruro, Cochabamba y Potosí; mientras que CC, que contaría con 15 senadores, vencería en Beni, Chuquisaca y Tarija; y Creemos con cinco, en Santa Cruz.



El reparto de las sillas tanto para el Senado como para la cámara de Diputados quedará fijado en la primera vuelta, mientras que en una hipotética segunda, fijada para el 9 de noviembre, se dirimirá cuál de los dos candidatos más votados será el nuevo presidente de Bolivia.