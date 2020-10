Bolivia.- El Gobierno de Áñez acusa al MAS de "armar a jóvenes para convulsionar Bolivia"

10/05/2020 El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA ABI



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, ha acusado este jueves al Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales de "armar a jóvenes para convulsionar el país".



En una serie de declaraciones desde Washington, Murillo ha indicado que existen una serie de informes de Inteligencia que revelan que dirigentes del MAS estarían tratando de convencer principalmente jóvenes de que el Ejército se encuentra preparando un fraude electoral.



Así, ha indicado que se estaría llamando a la población a "levantarse en armas" el próximo 18 de octubre, día de los comicios, en caso de que el candidato del MAS, Luis Arce, no logre hacerse con la victoria, según informaciones del diario 'El Deber'.



El ministro del Gobierno de Jeanine Áñez ha afirmado que las protestas "ya no son piedras ni palos sino con armas de fuego". En este sentido, ha anunciado que se ha reunido con las autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) y miembros del Gobierno estadounidense en busca de "cooperación".



Sobre este asunto ha matizado que esto no implica "traer soldados a Bolivia", pero ha destacado que podría servir para "defender la democracia". Además, ha admitido que hay policías y militares que aún responden al MAS y que podrían involucrarse en un posible "escenario de convulsión".



"Hay policías pro-MAS y también algunos militares por ahí también infiltrados. Durante mucho tiempo Evo Morales manejó a ambas instituciones y las arrodilló. Hay una guerra por los ascensos y del reglamento de la Policía, que ellos mismos redactan con una comisión conformada hace tiempo atrás", ha lamentado.



A su vez ha expresado que "hay nerviosismo, porque si los ascensos son por meritocracia, los masistas no pasarán, por eso el ataque" y ha añadido que "los buenos policías y militares son los que no se arrodillen ante el poder".



Desde Argentina, el expresidente Morales ha señalado que, según la Constitución de Bolivia, el Tribuna Supremo Electoral (TSE) es "el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados".



"No entendemos por qué Arturo Murillo le despoja de esas atribuciones. Lo dijimos: su objetivo es descarrilar el proceso electoral", ha lamentado en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.