Bolivia.- Arce dice que la única forma de que Mesa gane en primera vuelta en Bolivia es mediante "un fraude"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, ha dejado entrever que su partido podría no reconocer el resultado de las elecciones del 18 de octubre a menos que sea acorde a lo que apuntan los sondeos, asegurando que su principal rival, Carlos Mesa, solo podría ganar si hay un fraude.



"Todo el mundo sabe que lideramos las encuestas, todo el mundo sabe que el Movimiento Al Socialismo va a ganar las elecciones", ha reivindicado Arce en una entrevista en la cadena pública ATB.



"Nosotros estamos ganando las elecciones. Entonces que de pronto me digan que en primera vuelta va a ganar Carlos Mesa, como están diciendo, eso es imposible", ha sostenido, en referencia a los sondeos, que le dan como vencedor. En opinión de Arce, la única forma en que Mesa podría ganar en primera vuelta sería con "un fraude electoral, no hay más".



El candidato del MAS ha explicado que los datos internos que tiene su partido apuntan a que la victoria sobre el segundo candidato, en este caso Mesa, será más amplia de lo señalan los sondeos porque existe un "voto oculto" de empresarios y clase media que "no quiere decir que va a votar por el MAS" pero que lo harán porque consideran que "nosotros somos la garantía del crecimiento económico, del empleo, de los ingresos".



La última encuesta realizada por Ciesmori para Unitel y Bolivisión, sitúa a Arce con una intención de voto del 30,6 por ciento, mientras que el expresidente Mesa se quedaría en el 24,7 por ciento. De confirmarse este resultado, sería necesaria una segunda vuelta.



Preguntado sobre si el MAS reconocerá el resultado en caso de derrota, el exministro de Economía ha replicado: "Si las elecciones se realizan dentro el marco de la transparencia absoluta, por supuesto que vamos a respetar lo que se resuelva ahí".



No obstante, ha expresado sus dudas respecto a la presencia en el Tribunal Supremo Electoral de "familiares" de la presidenta interina, Jeanine Áñez, o del opositor Samuel Doria Medina, además de denunciar los intentos por "inhabilitar" a los candidatos del MAS.



Por otra parte, ha asegurado que si su partido gana "vamos a gobernar para todos los bolivianos", al tiempo que se ha mostrado dispuesto a "tender puentes" con el fin de "encontrar puntos de solución y de pacificación real" para Bolivia.