Batacazo del Sporting Lisboa y agonía épica del Milan tras 26 penaltis

EFE/EPA/JOSE COELHO

Madrid, 1 oct (EFE).- El Sporting Lisboa se pegó el gran batacazo de la de la última jornada previa a la fase de grupos de la Liga Europa después de perder 1-4 ante el LASK Linz austríaco en una noche épica para el Milan, que bordeó el desastre y finalmente lo sorteó después de necesitar frente al Rio Ave una tanda de penaltis con 26 lanzamientos.

El conjunto luso se llevó la humillación de la última ronda previa a la fase de grupos. El Estadio José Alvalade fue el escenario de la tumba de un equipo que no gana una competición europea desde 1964, cuando tumbó al MTK Budapest en la final de la Recopa.

Desde entonces, sólo alcanzó otra final, la de la UEFA en 2005 y fue derrotado por el CSKA Moscú. Quince años después de aquello, sumará otro más sin premio después de firmar un partido desastroso ante un equipo menor que elevó hasta tres la representación austríaca en la fase de grupos (también se clasificaron el Rapid Viena y el Wolfsberger).

A punto estuvo de acompañar al Sporting Lisboa el Milan de Samu Castillejo y de Brahim Díaz. El primero fue titular ante el Rio Ave y el segundo le sustituyó en el descanso. Ambos fueron testigos de cómo el conjunto italiano estuvo a un paso de generar su primera crisis del curso.

El Rio Ave, un rival más débil, puso contra las cuerdas al equipo de Stefano Pioli, que se adelantó en el marcador por medio de Saelemaekers en la primera parte. Geraldes en la segunda mandó el choque a la prórroga y Gelson hizo el 2-1 que parecía definitivo. Entonces, apareció Hakan Calhanoglu para empatar de penalti en el minuto 120.

En la tanda, el Milan pudo perder hasta en tres ocasiones. El Rio Ave desperdició tres lanzamientos ganadores, dos de ellos pegaron en los postes y el otro lo lanzó a las nubes el portero polaco Pawel Kieszek. Al final, tras 26 disparos, Aderlan Santos falló el definitivo y dio por finalizada la agonía del Milan, que se salvó de milagro.

La del Sporting no fue la única sorpresa de la jornada. Hubo otra, porque el fútbol alemán se quedó sin el Wolfsburgo, eliminado en Grecia por el AEK (2-1) gracias a un gol en el tiempo añadido del iraní Karim Ansarifard que dejó al cuadro de Oliver Glasner sin competición europea esta temporada.

El resto de clubes importantes no fallaron, sobre todo el Tottenham, que se dio un homenaje frente al Maccabi Haifa israelí. El equipo de José Mourinho, con el argentino Giovani Lo Celso a los mandos, ganó 7-2 con un doblete del internacional albiceleste y con un triplete de Harry Kane para no faltar a la cita de la fase de grupos. El brasileño Lucas Moura y Dele Alli se unieron a la fiesta después de redondear el marcador.

Además, el Granada acompañará a la Real Sociedad y al Villarreal después de conseguir alcanzar por primera vez en su historia la fase de grupos de la Liga Europa. Cumplió con su condición de favorito y acabó con el Malmoe noruego (1-3) gracias al acierto de Antonio Puertas y de los venezolanos Darwin Machís y Yangel Herrera. Los tres, inscribieron sus nombres en el libro de las leyendas nazarís.

Otro histórico, el PSV Eindhoven neerlandés, dejó en el camino al Rosenborg (0-2) para unirse a la nómina de equipos de su país que estarán en la siguiente fase. Acompañará al AZ Alkmaar y al Feyenoord gracias a un tanto de cabeza de Eran Zahavi y a otro de Cody Gakpo que cerró la cuenta a media hora para el final.

Tampoco fallaron dos clásicos de Escocia. El Glasgow Rangers y el Celtic cumplieron frente al Galatasaray (2-0) y el Sarajevo (0-1), respectivamente, y entrarán en el sorteo. Los primeros, por tercera temporada consecutiva. Los segundos acumulan diez cursos con aventuras europeas entre Liga de Campeones y Liga Europa.

- Resultados de la cuarta ronda previa de la Liga Europa:

CLUJ (RUM) 3 - KuPS (FIN) 1

Ararat (ARM) 1 - ESTRELLA ROJA (SRB) 2

Charleroi (BEL) 1 - LECH POZNAN (POL) 2

DINAMO ZAGREB (CRO) 3 - Flora (EST) 1

SLOVAN LIBEREC (CZE) 1 - APOEL (CYP) 0

Malmoe (SUE) 1 - GRANADA (ESP) 3

Rosenborg (NOR) 0 - PSV EINDHOVEN (NED) 2

HAPOEL BEER SHEVA (ISR) 1 - Plzen (CZE) 0

Copenhague (DIN) 0 - RIJEKA (CRO) 1

Dinamo Brest (BLR) 0 - LUDOGORETS (BUL) 2

Legia (POL) 0 - QARABAG (AZE) 3

Sarajevo (BIH) 0 - CELTIC (ESC) 1

STANDARD LIEJA (BEL) 3 - MOL Fehevar (HUN) 1

Basilea (SUI) 1 - CSKA Sofía (BUL) 3

DUNDALK (IRL) 3 - Klaksvik (FRO) 1

YOUNG BOYS (SUI) 3 - Tirana (ALB) 0

AEK (GRE) 2 - Wolfsburgo (ALE) 1

GLASGOW RANGERS (ESC) 2 - Galatasaray (TUR) 1

Rio Ave (POR) 2 - MILAN (ITA) 2 +

Sporting (POR) 1 - LASK LINZ (AUT) 4

TOTTENHAM (ING) 7 - Macabbi Haifa (ISR) 2

+ Después de los penaltis.

- Lista de los 48 clubes clasificados para la fase de grupos de la Liga Europa:

Arsenal (ING), Leicester (ING), Tottenham (ING), Roma (ITA), Milan (ITA), Nápoles (ITA), Bayer Leverkusen (ALE), Hoffenheim (ALE), Villarreal (ESP), Real Sociedad (ESP), Granada (ESP), Lille (FRA), Niza (FRA), Benfica (POR), Braga (POR), AZ Alkmaar (NED), PSV Eindhoven (NED), Feyenoord (NED), Gent (BEL), Standard Lieja (BEL), Antwerp (BEL), Sparta Praga (CZE), Slovan Liberec (CZE), Slavia Praga (CZE), Rapid Viena (AUT), Wolfsberger (AUT), LASK Linz (AUT), Dinamo Zagreb (CRO), Rijeka (CRO), CSKA Sofía (BUL), Ludogorets (BUL), AEK (GRE), PAOK (GRE), CSKA Moscú (RUS), Maccabi Tel Aviv (ISR), Molde (NOR), Zorya (UCR), Cluj (RUM), Sivasspor (TUR), Omonia Nicosia (CYP), Estrella Roja (SRB), Lech Poznan (POL), Celtic (ESC), Glasgow Rangers (ESC), Qarabag (AZE), Hapoel Beer Sheva (ISR), Dundalk (IRL) y Young Boys (SUI).