Arranca "Conectados", el festival que lleva a España lo mejor de la cultura lusa

La escritora portuguesa Lidia Jorge, ganadora del Premio de Literatura de la Feria del Libro de Guadalajara (México) 2020, será una de las homenajeadas en el festival "Cultura Portugal", que, bajo el lema "Conectados", llevará a España lo mejor de la cultura lusa. EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA/Archivo

Madrid, 1 oct (EFE).- El festival "Cultura Portugal" cumple 18 años y lo celebrará bajo el lema "Conectados", una cita que llevará a Madrid distintos homenajes a la artista Amália Rodriguez, así como a Lídia Jorge, ganadora del Premio de Literatura de la Feria del Libro de Guadalajara (México) 2020.

Porque "a pesar de la distancia física, la cultura actúa como nexo", por eso han decidido llamar "Conectados" a este festival, ha dicho el embajador de Portugal en España, Joao Mira-Gomes, durante la presentación del mismo.

"La cultura portuguesa sigue conectada con España, con el propósito de mostrar en el país vecino, hermano y amigo algunas de las creaciones de excelencia que se producen en Portugal", ha matizado.

Así, este año entre las actividades destacan varias en homenaje a los 100 años de nacimiento de la conocida artista Amália Rodrigues; y será el Festival de Fado de Madrid en el Teatro Real donde se le rendirá tributo mediante una exposición junto a varias proyecciones y conferencias que finalizarán con la actuación de las artistas Fábia Rebordao, Ana Moura y Cuca Roseta.

Música que no solo estará representada a través del fado sino que contará con otros géneros musicales: la actuación de la Orquesta Sin Fronteras, dirigida por Martim Sousa Tavares y con integrantes de ambos países, con el objetivo de "poner en valor la cooperación e integración transfronteriza".

Asimismo la Orquesta de Jazz de Matosinhos; David Bruno y Maria Reis (Festival Portugal Alive); Sara Correia, el trío Rumos Ensemble y la actuación conjunta de Nadia Fidalgo, Melissa Fontoura e Isabel Pérez Dobarro, completarán el área musical.

En lo relativo al cine, la cineasta Regina Pessoa, ofrecerá al público una clase magistral sobre el proceso de creación de sus obras, en una sesión donde también se proyectarán varios de sus cortometrajes como "Tio Tomás, a contabilidades dos dias"; "Kali, o pequeno vampiro"; "História trágica com final feliz" y "A noite".

La literatura contará entre sus exponentes con Lídia Jorge, ganadora del Premio de Literatura de la Feria del Libro de Guadalajara 2020. Será una de las participantes de esta edición, con varias actividades en Madrid y Oviedo que incluyen encuentros para conversar sobre literatura.

Una programación en la que también están representadas áreas como el circo y la participación de la artista Dulce Duca; el Teatro con la actuación de la compañía portuguesa Art'Imagem; las Artes Plásticas y las Artes Performativas, entre otras.

Pero Madrid no será únicamente el escenario de las actividades de este "Conectados", sino que también A Coruña, Barcelona, Cádiz, Pontevedra, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Oviedo y Vigo contarán con los mejores exponentes lusos durante los tres meses de duración de la Muestra.