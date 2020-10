Argentina, entre el duelo y el homenaje por la muerte de Quino

Un hombre fue registrado al llevarle flores a las estatuas de los personajes de la caricatura 'Mafalda', ideados por el desaparecido y lengendario dibuanje argentino Salvador Lavado 'Quino', en la calle Aristides de Villanueva (Mendoza, Argentina). EFE/Marcelo Ruiz

Buenos Aires, 1 oct. (EFE).- Argentina declaró este jueves duelo nacional en honor del dibujante Joaquín Salvador Lavado "Quino", fallecido ayer, en una jornada en la que se suceden los homenajes de colegas y todo tipo de personalidades al creador de la icónica Mafalda.

El Gobierno que preside Alberto Fernández decretó el duelo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, en el que se detalla que la bandera permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos y en el que se hace hincapié en el "legado cultural" que deja Quino, marcado por "el respeto por la vida, los derechos humanos y la paz".

El mismo decreto añade que el Ministerio de Cultura "expresará a la familia del extinto las condolencias del Gobierno nacional".

"Joaquín Salvador Lavado Tejón, nacido en Mendoza en el año 1932, más conocido como 'Quino', es una figura de destacada trayectoria en nuestro país y en el mundo por su labor social, humanista y cultural, y que a lo largo de los años trabajó como historietista, guionista, dibujante y humorista gráfico, transformándose en un artista integral", destaca el decreto.

DESPEDIDA CON DIBUJOS

Las portadas de todos los diarios nacionales lloraron hoy la pérdida del humorista gráfico.

Además, muchos de sus compañeros de profesión le rindieron homenaje con sus dibujos, como hizo el ilustrador Rep, quien publicó una viñeta en su perfil de Twitter para su "segundo papá", en la que se puede leer: "lo intuíamos, el verdadero Principito era Quino", texto acompañado por un dibujo en el que el genio de Mendoza vuela sujeto a una bandada de pájaros, como hace el celebre personaje de Antoine de Saint-Exupéry.

El homenaje traspasó las fronteras argentinas y a él se sumaron ilustradores de otras nacionalidades, como el venezolano Fernando Pinilla, quien creó una viñeta en la que Quino se despide de su personaje más popular, la irreverente Mafalda, con un "no llores mi niña, ¡es sólo un hasta luego!".

La chilena Natalia Gutiérrez "Nagú" recreó también una despedida entre el creador y su personaje, en el que Quino le dice: "yo ya me voy, ¿vos te quedás?", y Mafalda le responde "sí, yo me quedo acá".

Desde que ayer se conoció el fallecimiento de Quino en su Mendoza natal, muchos de sus seguidores le ofrecieron algún gesto de despedida, y en lugares representativos para el dibujante, como el porteño barrio de San Telmo, donde residió durante gran parte de su vida, aparecieron flores junto a la estatua de Mafalda, que desde su inauguración en 2009 es uno de los rincones favoritos de los turistas.

La despedida oficial, la que le hará su familia, será íntima, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, y sus restos serán cremados en la cuidad que lo vio nacer.

QUINO, PATRIMONIO DE TODOS

Quino fue uno de los pocos argentinos apreciados por igual por toda la sociedad, sin atender a ideologías y otras condiciones, tal y como expresaron personalidades de todo el espectro político, desde el presidente Alberto Fernández hasta el exmandatario y ahora opositor Mauricio Macri (2015-2019).

Fernández resaltó a través de Twitter el compromiso de "uno de los artistas más grandes de la historia" argentina.

"Se nos fue Quino, uno de los artistas más grandes de la historia de nuestro país. Nos hizo reír, nos hizo pensar y nos convocó siempre a reflexionar sobre la Argentina, con la que estuvo comprometido como pocos. Hasta siempre, maestro", publicó.

El la misma red social Macri expresó "con gran tristeza" su pésame para los familiares y amigos del dibujante fallecido a los 88 años.

"Con gran tristeza despido a Quino, el genio mendocino del dibujo que impactó a tantas generaciones con su arte y su profundidad para interpretar las cosas. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", publicó.

La actual vicepresidenta y exmandataria, Cristina Fernández (2007-2015), le rindió un particular homenaje en sus redes con un video del acto de inauguración del Centro Cultural Julio Le Parc en Mendoza en 2012, en el que el dibujante se dirige a ella para desearle suerte en la "changuita (trabajo informal) de gobernar".

Más allá de los personajes públicos, los usuarios de las redes sociales de todo el mundo ayer se hicieron eco del fallecimiento y mostraron condolencias y admiración en partes iguales por un artista cuya obra fue traducida a más de 30 idiomas. En general, el mundo que tanto preocupó a Quino llora la marcha del artista, que solo es parcial, ya que su legado es eterno.

Aitor Pereira