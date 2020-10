Anthony Davis: "Dominamos los rebotes y ahí estuvo la clave"

El pívot Anthony Davis, que debutó este miércoles con Los Angeles Lakers en sus primeras Finales de la NBA, y que su equipo ganó con facilidad por 116-98 ante los Heat de Miami, destacó que todo el SHUTTERSTOCK OUT

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 30 sep (EFE).- El pívot Anthony Davis, que debutó este miércoles con Los Angeles Lakers en sus primeras Finales de la NBA, y que su equipo ganó con facilidad por 116-98 ante los Heat de Miami, destacó que todo el equipo había hecho una gran labor, pero sobre todo en el juego bajo los aros.

"Dominamos en ambos lados del campo y los rebotes fueron la clave del triunfo", declaró Davis, quien acabó el partido como el máximo encestador al conseguir 34 puntos, incluidos 10-10 desde la línea de personal, y nueve rebotes. "Mantuvimos la misma consistencia y confianza que siempre hemos tenido desde que comenzaron los playoffs".

Por su parte el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, alabó la gran labor de Davis y la manera como ha progresado en su juego, especialmente en los momentos decisivos.

"Cuanto más grande es el momento, simplemente está mejorando su juego", destacó Vogel al valorar la aportación de Davis, quien estaba haciendo su debut en la final y lo hizo parecer fácil. "Completó un gran partido".

A pesar del cómodo triunfo conseguido por los Lakers, el alero estrella LeBron James, quien se quedó a las puertas de un triple doble tras aportar 25 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias, reconoció que los Heat mostraron todo el potencial que poseen antes que les llegasen las lesiones de Jimmy Butler, el base esloveno Goran Dragic, y el pívot Ban Adebayo.

"Tienes que tener una idea de lo duro que juega Miami", declaró James, quien estuvo cuatro temporadas con los Heat, disputó cuatro Finales de la NBA con ellos y ganó dos, sus primeros dos titulos de liga como profesional. "Nos golpearon en la boca y nos dimos cuenta de eso... Desde ese momento en que estuvimos abajo 10-23, empezamos a jugar al máximo de nuestras capacidades".

El libro de récords de las Finales de la NBA es básicamente un álbum de recortes de James de logros profesionales, y el miércoles subió su lugar en algunas de esas listas.

Se convirtió en el séptimo jugador en aparecer en 50 partidos de las Finales de la NBA (podría escalar hasta un empate en el tercer lugar en esa lista si esta serie dura siete) y pasó a Michael Jordan y George Mikan por el quinto en tiros libres hechos en las Finales.

"Todo eso tiene su importancia, pero lo mejor es conseguir la victoria, que son de las que realmente se aprende, no de las derrotas, para seguir por el camino de mejorar", destacó James. "No puedo esperar hasta mañana para que volvamos a estar juntos, veamos la película y veamos formas de superarnos".

Eso es lo que esperan también los Heat, quienes a pesar de las bajas, que no sabrán si las van a tener también el viernes, cuando se dispute el segundo partido, consideran que son mejor equipo de los que demostraron a partir de los primeros seis minutos del partido.

"Somos mucho mejores de lo que mostramos esta noche", declaró Erik Spoelstra, entrenador de los Heat, que dirige por quinta vez al equipo en unas Finales de la NBA. "Hay que darle crédito a los Lakers y nos pondremos manos a la obra para el próximo partido".

Por su parte Butler, que fue uno de los tres damnificados de los Heat, debido a las lesiones, dijo que él estaría bien para el segundo partido, pero le preocupaba la condición de su compañero Dragic, lesionado en el pie izquierdo y que tuvo que abandonar el partido al concluir la primera parte.

"Todos nosotros, estamos aquí para él", subrayó Butler al comentar sobre Dragic. "Sabemos cuánto quiere ganar, estar en la lucha y obviamente, lo amamos por eso y lo queremos con nosotros. Pero serán los médicos lo que le indiquen lo que tiene que hacer y cuidarse".