Alemania.- Alemania presentará en las próximas semanas una ley para regular el teletrabajo

El Gobierno alemán pretende publicar en las próximas semanas el borrador del proyecto de ley que regulará el teletrabajo con el objetivo de que los trabajadores cuenten con el derecho de desarrollar sus funciones de forma remota cuando sea posible y limitar los horarios del trabajo en casa, según ha indicado el ministro alemán de Empleo, Hubertus Heil, en una entrevista con el diario 'Financial Times'.



"No podemos detener los cambios en el mundo del trabajo, ni queremos hacerlo", afirma el ministro alemán. "La pregunta es cómo podemos convertir el progreso tecnológico, los nuevos modelos de negocio y una mayor productividad en progreso no solo para unos pocos, sino para muchas personas. ¿Cómo convertimos el progreso tecnológico en progreso social? ", añade.



En este sentido, Heil defiende que la ley buscará reforzar los derechos de los trabajadores y establecer límites más claros para la cada vez más difusa separación entre la vida personal y el trabajo, mientras que los críticos del proyecto argumentan que los planes de Berlín podrían debilitar la capacidad de los trabajadores para tomar parte en la negociación colectiva y podrían alentar a las empresas a subcontratar trabajadores en países con estándares laborales más bajos que Alemania.



De este modo, Alemania se sumará a otros países de la eurozona que pretenden abordar los desafíos planteados por los nuevos usos y costumbres del trabajo a distancia como consecuencia de la respuesta a la pandemia.



Mientras Francia confía en la legislación promulgada en 2017, que limita las obligaciones de los trabajadores de atender llamadas y correos electrónicos fuera de la oficina, otros países como España, Grecia o Irlanda pretenden introducir nuevas normas para regular el teletrabajo.



El partido socialdemócrata, socio de la coalición de Gobierno del CDU de Ángela Merkel, anunció en junio los planes para sacar adelante la legislación, cuyo borrador aún deberá ser aprobado por el Parlamento, donde los diputados demócrata cristianos podrían mostrar vacilaciones, después de que muchos líderes empresariales cercanos a la CDU hayan opinado que la legislación es innecesaria.



En este sentido, Ingo Kramer, presidente de la Asociación de Empleadores Alemanes, ha calificado las propuestas de "una tontería absoluta", advirtiendo de que se podría alentar a las empresas alemanas a subcontratar a trabajadores más baratos en el extranjero.



A este respecto, el ministro alemán de Empleo sostiene que no se puede culpar a su plan de que las empresas trasladen el trabajo a países más baratos, o de la pérdida de puestos de trabajo que se estaban volviendo obsoletos como resultado de la automatización y el cambio tecnológico mucho antes de la pandemia.