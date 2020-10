Al menos 50 muertos en las protestas contra el presidente en Guinea, según AI

Tránsito en una calle de Conakry, Guinea. EPA/Archivo

Dakar, 1 oct (EFE).- Al menos 50 personas murieron en menos de un año en Guinea por la represión en las protestas contra el polémico tercer mandato del presidente de este país de África occidental, Alpha Condé, que celebrará elecciones este 18 de octubre, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).

En un informe, la organización defensora de los derechos humanos documentó también que hubo 200 heridos, algunos por bala, y mas de 70 detenidos por las fuerzas de seguridad, que causaron "homicidios ilegítimos de manifestantes y transeúntes" entre octubre de 2019 y julio de 2020.

"Hablamos con familias desoladas que nos contaron que sus hijos o hijas habían muerto al ser alcanzados por disparos en la espalda, el pecho, la cabeza o el cuello. Vimos lesiones en brazos, rodillas y pies causadas por armas de fuego, cartuchos de gas lacrimógeno y hasta vehículos de las fuerzas de seguridad", indicó la directora de AI para África Occidental y Central, Samira Daoud, en un comunicado

"Ejercer el derecho a la libertad de reunión pacífica sigue siendo peligroso en Guinea, donde la impunidad por las violaciones de derechos humanos viene siendo la norma durante la última década. Es preciso que las autoridades adopten medidas concretas para garantizar justicia a las víctimas y sus familiares", añadió Daoud.

El pasado 22 de marzo, el presidente Condé, convocó un referéndum para cambiar la Constitución que fue boicoteado por la oposición y, según AI, fue el día "más letal" pues habrían muerto 12 manifestantes, nueve de ellos por arma de fuego.

"En ocasiones, las fuerzas de seguridad han herido a personas arrollándolas con vehículos o lanzándoles granadas de gas lacrimógeno. Un hombre murió por las lesiones sufridas días antes al ser atropellado por un vehículo policial el 22 de marzo de 2020", indicó la organización, que ha recopilado testimonios de heridos o de familiares de fallecidos, así como sobre las condiciones de los detenidos de forma arbitraria.

AI ha constatado que las autoridades de algunos centros hospitalarios no permitieron el ingreso de cadáveres de víctimas sin que estuviera presente un agente de la policía judicial.

"Al haberse rechazado sus cadáveres en hospitales públicos, estas víctimas no están incluidas en el recuento del Gobierno. Como consecuencia, no se han expedido certificados de defunción para las familias ni se han practicado autopsias que permitan abrir una investigación judicial", relató Daoud.

CONDÉ, DE 82 AÑOS, EN EL PODER DESDE 2010

Condé, de 82 años, que preside Guinea desde 2010 y fue reelegido en 2015, agotaría a finales de este año su segundo y último mandato de acuerdo con la Constitución.

No obstante, con la celebración del referéndum, con el que se aprobó con un 91,5 % de los votos una nueva Constitución, Condé y sus partidarios creen que los años de poder anteriores a ese cambio no deben tenerse en cuenta y el contador de mandatos se reinicia.

Según señaló el principal líder de la oposición de Guinea, Cellou Dalein Diallo, en una rueda de prensa en Dakar el pasado 24 de septiembre, 99 manifestantes habrían perdido la vida durante las protestas contra el tercer mandato de Condé y algunos de los cuerpos estarían enterrados en fosas comunes en el bosque.

Diallo advirtió de que "el riesgo" de violencia en las elecciones de octubre "es enorme" debido a que Condé "está aferrado al poder".

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, se mostró este martes preocupado por el "deterioro de la situación política" en Guinea a menos de tres semanas de celebrar elecciones.