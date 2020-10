Activistas no arreglarán política latinoamericana: Mac Margolis

(Bloomberg) -- Cuando los incendios forestales arrasaron la región de Chiquitania en Bolivia el año pasado, acabando con una franja de bosque del tamaño de Bélgica, la respuesta oficial fue tibia. El entonces presidente Evo Morales había alentado los incendios con un decreto que facilitaba a los agricultores —una circunscripción clave para cualquier líder que buscara la reelección— limpiar sus tierras con fuego. Tampoco hubo mucho alboroto en el extranjero, donde toda la discusión era sobre la quema de la Amazonía brasileña. Así que Jhanisse Vaca Daza y su banda de activistas de derechos humanos se pusieron creativos.

Mientras esperaban el anochecer, transmitieron imágenes del incendio al costado del edificio del Ministerio de Medio Ambiente en La Paz, convirtiendo la conflagración en un espectáculo nacional. El teatro de guerrilla provocó la indignación pública y, en última instancia, avergonzó al nuevo Gobierno de Bolivia para que rescindiera el decreto ejecutivo incendiario, una rara victoria para la sociedad civil, acostumbrada a la política partidista de cortar y quemar y el gobierno por decreto.

Los latinoamericanos deberían tomar nota. En un hemisferio presa de la captura populista e institucional, la democracia y el estado de derecho a menudo parecen bienes dañados. Si bien la región cuenta con el nivel más alto de participación de votantes en el mundo, la corrupción abunda y la desigualdad de ingresos es insuperable. En una encuesta reciente, Latinobarómetro descubrió que el apoyo a la democracia se había reducido a un pésimo 48%, mientras que aquellos que profesaban indiferencia al autoritarismo habían aumentado a más del doble de 2009, con 28%. “Nunca en las últimas cuatro décadas el futuro de la democracia ha estado tan amenazado como lo está hoy”, concluyó Daniel Zovatto de Brookings Institution.

La onda llenó las calles de manifestantes y amotinados el año pasado. El coronavirus amortiguó las protestas, pero solo agravó las frustraciones. A medida que el crecimiento se desplomó, la carga recayó desproporcionadamente sobre los pobres, especialmente aquellos que trabajan codo a codo en lo que Manuel Orozco, economista de Creative Associates International, llamó la economía informal más grande del mundo. Y como el delito ama la miseria, es poco probable que la violenta epidemia de delincuencia de América Latina –con 8% de la población mundial pero 37% de sus homicidios– disminuya.

Entonces, los jóvenes adultos aspirantes podrían ser perdonados por ver la política organizada como un problema preexistente de América Latina. Es mucho más estimulante salir a la calle con la máscara de Guy Fawkes que buscar votos en partidos dirigidos por fósiles en traje. “Si eres un joven idealista en América Latina, no te unes a un partido político sino a un movimiento. Los partidos son vistos como el hogar de oportunistas y delincuentes. Eso es malo, porque de esta manera las partes siguen siendo lo que son hoy”, dice Moisés Naim, un miembro distinguido de Carnegie Endowment.

La política boliviana está dominada por caciques, jefes de partido, que aprovechan las divisiones de clase, etnia y cultura para obtener ventajas electorales. Esa combinación tóxica ayudó a envenenar las elecciones del año pasado, que terminaron en acusaciones de fraude electoral, insurrección y un aparente golpe de estado. Morales, un populista de izquierda convertido en autoritario, fue reemplazado por la derechista populista Jeanine Áñez, quien convirtió su asiento como cuidadora en un trono. Si bien ninguno de los dos estará en el tarjetón electoral (Morales está en el exilio y Áñez fue presionada para abandonar su candidatura), la elección aplazada para el próximo mes amenaza con resultar en más de lo mismo. “Todavía hay un gran riesgo de que las elecciones no tengan éxito, sin un camino suave hacia la transición”, asegura Rodrigo Riaza, de la Unidad de Inteligencia de The Economist. Por lo tanto, agrega Riaza, el próximo Gobierno podría enfrentar no solo una economía devastada por el covid-19 y un empeoramiento de los déficits fiscal y de cuenta corriente, sino una crisis de gobernabilidad.

Daza, de 27 años, conoce el ejercicio. Como una voz creciente de disidencia, era carnada para los ancianos de los partidos en busca de candidatos viables. Daza puso reparos, ahuyentada por la política corrosiva de Bolivia. Tampoco estaba convencida del agotado grupo de disidencia de la nación andina, con marchas, bloqueos de carreteras, tomas de edificios públicos y huelgas que representaban aproximadamente 90% de todas las protestas públicas.

“Nos dimos cuenta de que estas protestas eran repetitivas y fáciles de ignorar por las autoridades”, me dijo Daza. Fundó Standing Rivers, un grupo cívico, para reiniciar el activismo a través de la no violencia y la desobediencia civil. La inspiración de Daza provino de nombres como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Greta Thunberg, Park Yeonmi, de Corea del Norte, y su hija y feminista Domitila Chungara. “Los partidos políticos tienen una estructura muy vertical y una mentalidad militante”, dijo. “Los movimientos son más ágiles, pueden crecer rápidamente y tienen un liderazgo compartido, lo que nos hace menos predecibles”.

Si los movimientos son mejores para lograr un cambio es una pregunta abierta.

Lo que la región necesita no es solo ira sino renovación. Renan Ferreirinha dio el salto. Cuando era niño en Sao Goncalo, una ciudad en su mayoría pobre y cargada de crimen al otro lado de la bahía de Río de Janeiro, sabía mucho sobre la vida en el extremo perdedor de la desigual democracia de Brasil. Obtuvo una beca en Harvard, estudió política con el estudioso de la democracia Steven Levitsky y regresó con la intención de rebelarse desde adentro, ganando un escaño en la legislatura del estado de Río en 2018. ¿Por qué entrar en política cuando sus pares marchaban? “La única forma de cambiar Brasil es a través de la educación, y la única forma de fortalecer la educación es a través de decisiones políticas”.

Río fue un caso crítico, donde los políticos que se alimentan de los de abajo han hecho lo peor. Cuatro de los cinco gobernadores estatales anteriores han sido encarcelados o implicados en delitos. Un sexto, Wilson Witzel, está al borde de la acusación por sus presuntos vínculos con un plan para saquear el sistema de salud pública en medio de la pandemia de coronavirus. Ferreirinha, un legislador primerizo de 26 años, ayudó a presentar el caso. Su informe señalaba siete hospitales de campaña proyectados aprobados bajo la supervisión de Witzel en diferentes estados de deterioro, con solo alrededor de 200 de las 1.300 camas prometidas para tratar a pacientes de covid-19 en funcionamiento. El 23 de septiembre, la Asamblea estatal votó 69 a 0 para enviar a Witzel a un tribunal de juicio político. Ferreirinha lo llamó una victoria para la política.

“Cuando vi por primera vez el congreso brasileño, mis amigos lo llamaron zoológico. Pensé que era fascinante. Es el lugar donde se toman las decisiones sobre gastar miles de millones que cambian vidas”, me dijo. “Los jóvenes tienen energía e idealismo, pero necesitamos canalizarlos. No podemos arreglar la democracia si no fortalecemos las instituciones y nos convertimos en parte del proceso”.

No es un misterio lo que aqueja a América Latina. “¿Por qué la región va a la zaga en competitividad global? ¿Por qué lideramos el mundo en delitos violentos, desigualdad y economía informal?”, pregunta Naim. “Conocemos la lista. El camino es a través de la reforma, y ese es un proceso político”.

Para los jóvenes y los frustrados, puede parecer el camino lento hacia un mundo mejor. Sin embargo, los latinoamericanos deben estar despiertos y ser efectivos, y eso significa encontrar el camino desde las barricadas hasta las urnas.

