AC/DC confirma su regreso y un nuevo álbum: "PWR UP"

En la imagen, el cantante Axl Rose (i) y el guitarrista líder Angus Young, de la agrupación australiana AC/DC. EFE/Jan Woitas/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 30 sep (EFE).- Después de semanas lanzando pistas en sus redes sociales, los australianos AC/DC confirmaron este miércoles que regresan a la música con su formación original y un nuevo álbum que previsiblemente llevará el título de "PWR UP".

"¿Están listos?", publicó la banda en sus redes sociales junto al lema #PWRUP y una foto de la que será la nueva alineación de la banda con sus integrantes originales: el vocalista Brian Johnson, el baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams, además de Angus Young y Stevie Young en las guitarras.

Tal reunión parecía imposible años atrás, después de la muerte del guitarrista y fundador del grupo Malcom Young en 2017, justo un año después de que Johnson abandonara la última gira de la banda en 2016 por problemas de audición (fue reemplazado por Axl Rose de "Guns N' Roses' en varias fechas).

La última década no ha sido fácil para la formación. Su batería Phil Rudd recibió varias condenas por posesión de drogas y amenazas, que le llevaron a apartarse de la música, mientras que Cliff Williams también dijo adiós por los problemas que acarreaba el grupo.

Una vez reunidos de nuevo, a excepción de Malcom Young (reemplazado por su sobrino Stevie), las canciones que AC/DC publiquen serán sus primeras composiciones originales desde el disco que lanzaron al mercado en 2014, "Rock or Bust".

El anuncio de la reunión no vino acompañado de una fecha de publicación ni de un sencillo de adelanto, por lo que se desconoce en qué momento sus seguidores conocerán en qué trabajan los legendarios rockeros.

Algunos medios, como la revista Variety, señalaron que el regreso coincide con el 40 aniversario de su disco más exitoso "Back in Black", mientras que otros especularon con que la nueva música podría coincidir con un homenaje a Malcom Young, quien falleció el 18 de noviembre de 2016.

Aunque nació en la ciudad escocesa de Glasgow en 1953, Malcolm emigró en 1963, con tan solo diez años, a Australia con parte de su familia y fue en la ciudad de Sídney donde fundó, una década después, AC/DC junto con su hermano Angus.

Desde entonces, AC/DC ha vendido más de 200 millones de discos por todo el mundo, entre ellos 71,5 millones de copias tan solo en Estados Unidos, y es una de las formaciones musicales más populares del planeta.