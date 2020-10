1-3. El Granada firma en Suecia otro hito histórico

EFE/EPA/Andreas Hillergren

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El Granada alcanzó este jueves un nuevo hito histórico al vencer por 1-3 al Malmoe sueco y clasificarse para la fase de grupos de la Liga Europa en su primera participación continental.

Adelantó al equipo español a la media hora el venezolano Darwin Machís y empató al filo del descanso el noruego Jo Inge Berget, pero el Granada se mostró en el segundo tiempo tan superior y solvente como en el primero y se ganó el choque gracias a los tantos de Antonio Puertas y del venezolano Yangel Herrera.

El Granada dominó, pero sin crear ocasiones de gol, en un inicio de partido en el que ambos equipos se respetaron mucho y priorizaron no cometer errores.

Los dos primeros acercamientos peligrosos de los rojiblancos llegaron en sendos saques de esquina y los firmaron defensas, con un chut lejano de Víctor Díaz y un cabezazo de Germán Sánchez.

El Granada apretó cada vez más con el paso de los minutos y a la media hora llegó el 0-1 en una gran jugada por la derecha de Antonio Puertas rematada en el área pequeña a gol por Darwin Machís, que estaba libre de marca tras el desmarque para arrastrar rivales de Roberto Soldado.

Los suecos reaccionaron bien y el portugués Rui Silva tiró de reflejos para evitar el empate sólo unos minutos después en una clara ocasión de Ola Toivonen.

Aguantaba bien el equipo español las acometidas de los suecos y ya oteaba el descanso cuando llegó el empate en un saque de banda desde la izquierda de Jonas Knudsen, acción en la que ningún jugador visitante despejó un balón que dio en el poste y que empujó a gol en la misma línea Berget.

La segunda parte también comenzó con claro dominio del Granada, pese a que los de Diego Martínez no eran capaces de llegar con claridad al área rival.

La primera vez que lo hicieron marcaron el 1-2, poco antes de la hora de juego, en un centro raso desde la izquierda de Carlos Neva que acabó con un remate cruzado de Antonio Puertas.

Como en el primer tiempo, el Malmoe reaccionó con una clara ocasión para empatar y volvió a ser Rui Silva quien lo evitó con una buena parada en el remate a bocajarro de Anel Ahmedhodzic.

Hicieron cambios ofensivos y trataron de apretar los suecos ante un Granada que se mostró firme y ordenado hasta el final y que sentenció el choque, como no, a balón parado.

Una falta botada a la perfección por Ángel Montoro en el minuto 86 acabó en el 1-3 al entrar desde atrás libre de marca Yangel Herrera para superar con su remate de primera al meta local Marko Johansson.

- Ficha técnica:

1 - Malmoe: Johansson; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Knudsen; Berget, Rakip (Traustason, m.71), Lewicki, Rieks (Christiansen, m.71); Toivonen y Kiese Thelin (Nalin, m.77).

3 - Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Yangel Herrera, Montoro, Antonio Puertas (Kenedy, m.74), Machís (Foulquier, m.89) y Soldado (Jorge Molina, m.81).

Goles: 0-1, m.30: Machís. 1-1, m.45: Berget. 1-2, m.58: Antonio Puertas. 1-3, m.84: Yangel Herrera.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda). Amonestó a los locales Toivonen (m.41), Ahmedhodzic (m.61) y Larsson (m.79), y a los visitantes Soldado (m.59), Montoro (m.82), Yangel Herrera (m.86) y Germán (m.91).

Incidencias: partido de la eliminatoria final de clasificación para la fase de grupos de la Liga Europa disputado en el Estadio Swedbank de Malmoe a puerta cerrada.